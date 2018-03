Intervenidas 50 toneladas de carne en mal estado para distribuir en colegios y restaurantes de Baleares

Casi siempre como pescado.



En 2011, en una carnicería de Barcelona, que ya no existe, vendían carne caducada. Que nadie se piense que era una carnicería árabe. Era una carnicería 100 % catalufa. La carne la traían de Gerona. "Carne buenísima y tierna de Gerona", decían. Yo era el único cliente. Bueno, a lo mejor, algún cliente más tendrían. Fui dos o tres veces. Y ya no volví jamás, por supuesto. Poco después, el local quedó libre para ser alquilado a un nuevo inquilino ("local en alquiler"). Como no vendían casi nada, ya que apenas tenían clientes, me vendían a mí la carne en mal estado. Bueno, es que jamás vendían carne en buen estado. No los denuncié, pero tenía que haberlo hecho.