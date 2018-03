Violencia género. unidos podemos impulsa la reprobación de montserrat por considerar que incumple el pacto de estado

28/03/2018 - 11:46

MADRID, 28 (SERVIMEDIA)

Unidos Podemos presentó este miércoles una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados en la que pide reprobar a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, al entender que el pacto de Estado contra la violencia de género es "papel mojado" para el PP y ante la falta de medidas legislativas aprobadas hasta el momento.

"Han pasado seis meses, 181 días para ser exactos desde la aprobación del pacto -que Unidos Podemos no apoyó-; desde entonces, ha habido más de 35 feminicidios y ninguna medida legislativa", denunció la portavoz de la formación morada, Irene Montero, en declaraciones a la prensa tras registrar la reprobación de la titular de Sanidad.

Asimismo, Unidos Podemos calificó de "escandaloso" que los 200 millones de euros que había comprometido Dolors Montserrat para la aplicación del pacto aún no se hayan habilitado. En concreto, la ministra anunció a finales de 2017 una modificación de crédito para impulsar las primeras 26 medidas en caso de no tener presupuestos en el primer trimestre de este año, unas cuentas que el Ejecutivo presentó ayer pero que no se aprobarán antes de que finalice marzo.

Irene Montero también reclamó devolver a los ayuntamientos las competencias en servicios sociales, igualdad y violencia de género, algo que su grupo ya presentó mediante una proposición de ley.

Por otro lado, la portavoz de Unidos Podemos serefirió a las prestaciones de dependencia y puso de relieve la "extrema gravedad" en la que se encuentran las, según dijo, 310.000 personas dependientes que se encuentran en lista de espera para acceder a ayudas o servicios. "Hay 44 millones de euros sin ejecutar", subrayó.

De ser reprobada –algo que Unidos Podemos espera que ocurra en el pleno de la Cámara Baja-, Dolors Montserrat supondría la quinta ministra del Ejecutivo de Mariano Rajoy en ser reprochada en las Cortes, junto al ministro de Justicia, Rafael Catalá; el de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro; el de Exteriores y Cooperación, Alfonso Dastis, y el de Interior, Juan Ignacio Zoido.

(SERVIMEDIA)

28-MAR-18

GIC/gja