Violencia género. inserta empleo destaca que empoderar a las mujeres maltratadas "es un trabajo de toda la sociedad"

28/03/2018 - 14:14

MADRID, 28 (SERVIMEDIA)

Inserta Empleo, entidad de Fundación ONCE para la formación y el empleo, considera que empoderar a las mujeres que han sufrido violencia de género, en especial a las mujeres con discapacidad, para que puedan volver a una vida normalizada "es un trabajo de toda la sociedad" y que "tenemos que hacer entre todos".

La directora general y secretaria general de Inserta Empleo, Virginia Carcedo, se expresó así en una entrevista con Servimedia, donde dijo que es una "buena noticia" que en el Pacto de Estado en materia de Violencia de Género se incluyese la discapacidad "en dos variables", tanto para "las mujeres que tienen discapacidad y sufren violencia de género" y "las mujeres que fruto de esa violencia que han sufrido padecen alguna discapacidad".

En este sentido, lamentó que se trata de una cuestión de la que "no hay estadísticas" y es difícil conocer, porque "cuando llega una mujer a buscar trabajo no te dice si ha sufrido violencia de género o no".

Carcedo explicó que, gracias a la contribución del Fondo Social Europeo, Inserta Empleo está llevando a cabo programas operativos en favor de las personas con discapacidad y en cuanto a la violencia machista "estamos poniendo en marcha un protocolo de actuación para mujeres con discapacidad que han sufrido violencia de género".

"Con este protocolo hemos atendido a 500 mujeres, de las cuales, la mayoría son mujeres sin medidas de protección, pero hay unas 100 que si las tienen", detalló Carcedo, que celebró que "hemos conseguido más de 50 contratos en el año pasado" y "estamos viendo qué podemos mejorar y qué no".

EL EMPLEO EMPODERA

En esta línea, argumentó que el empleo sirve para "empoderar a la mujer", puesto que así no tiene que depender económicamente de un posible marido maltratador y además "te aumenta el autoestima".

Para ello, Carcedo destacó la importancia de la formación, porque "cuanto mayor formación tienes, el empleo es de mejor calidad y con mejores condiciones", que es "más estable, alimenta tu currículo" y "te posiciona frente a los posibles cambios que puedas tener en tu carrera profesional".

Por último, remarcó que este proceso de empoderamiento es un trabajo que "tenemos que hacer entre todos", contando también con organizaciones que trabajen anímicamente y psicológicamente con estas mujeres para que puedan volver al circuito laboral.

