Aumentan hasta un 46% los contribuyentes que no marcan la casilla de Fines Sociales en el IRPF para las ONG

28/03/2018 - 16:19

Casi uno de cada dos contribuyentes, un 46 por ciento, no marcó en 2017 la casilla de Fines Sociales de la Declaración de la Renta, lo que supone un aumento de dos puntos con respecto al año anterior cuando fueron un 44 por ciento los contribuyentes que no la marcaron, según los datos adelantados por la Plataforma de ONG de Acción Social.

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

Así, serían unos 9 millones del total de 19,65 millones de contribuyentes los que no marcaron el año pasado la casilla número 106 de 'Actividades de Interés Social', conocida como 'X Solidaria', frente a los 8,5 millones que no la marcaron en la campaña de la renta anterior, cuando eran un total de 19,48 millones de contribuyentes. Estos españoles decidieron no destinar el 0,7 por ciento de sus impuestos a fines de acción social.

De esta forma, aunque siguen siendo más los españoles que marcan esta casilla (el 54 por ciento) que los que no lo hacen, el porcentaje desciende con respecto a 2016, cuando la marcaron un 56 por ciento. Si se desglosan los datos, en ese año, un 35 por ciento de contribuyentes marcó sólo la casilla de actividades de interés social, un 14 por ciento marcó sólo la de la Iglesia Católica y un 21 por ciento marcó las dos. Un 30 por ciento no marcó ninguna opción.

La Conferencia Episcopal Española reveló hace una semana que en 2017 cayó el número de declaraciones a favor de la Iglesia, hasta los 7,1 millones, 234.768 menos que en el ejercicio anterior, un descenso que, según indicó el vicesecretario general para Asuntos Económicos de la CEE, Fernando Giménez Barriocanal, fue idéntico al experimentado por la casilla de fines sociales, y que achacó a que el año pasado se habilitó la nueva declaración telemática --con el cambio que supone a la hora de encontrar ambas casillas--.

Por su parte, fuentes de la Agencia Tributaria recordaron en declaraciones a Europa Press, que el sistema telemático envía "avisos" al contribuyente en caso de que no hayan marcado estas casillas y que, además, en las campañas de la Renta cuelgan vídeos explicativos en la web, entre ellos, uno en el que explican cómo rellenar las casillas de la Iglesia y de Otros Fines Sociales.

"MICROFINANCIACIÓN" DE PROYECTOS

Por otro lado, esta semana, la Plataforma del Tercer Sector (PTS) ha alertado de la tendencia a una "microfinanciación" de los proyectos sociales que se financian con cargo al 0,7 por ciento del IRPF, desde la puesta en marcha del nuevo modelo de gestión compartida o doble tramo --el Estado tramita el 20 por ciento de estos fondos y las comunidades autónomas, el 80 por ciento--. Las cuantías, según advierte, no llegan en algunos casos "extremos pero generalizados en todos los territorios" a los 200 euros.

En cuanto al tramo estatal, el estudio realizado por la Plataforma revela que la mitad de los programas estatales financiados a cargo del 0,7 por ciento del IRPF se financian con cuantías inferiores a los 40.000 euros y que una cuarta parte están por debajo de los 20.000 euros. Atendiendo al ámbito autonómico, en el 67 por ciento de los casos, la cuantía es de menos de 30.000 euros y en el 33 por ciento, la cifra se sitúa por debajo de 10.000 euros.

Los datos de la 'X Solidaria' se ofrecerán al completo el próximo martes 3 de abril en un acto en Madrid en el que participarán el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Mario Garcés, la presidenta de la Plataforma de ONG de Acción Social, Estrella Rodríguez, el presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato y el presidente de Cruz Roja Española, Javier Senent; y moderado por la periodista Ana Pastor.

También aportará su testimonio en esta mesa Aída Ramos, persona beneficiaria del programa de atención integral a niños, niñas y jóvenes con cardiopatías congénitas en hospitales, y a sus familias financiado por el IRPF que desarrolla la organización Fundación Menudos Corazones.