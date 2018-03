Oltra cree que los protocolos han funcionado "parcialmente" en el caso de Castellón y pide más dureza a la Fiscalía

28/03/2018 - 18:19

Condena el crimen y dice que los agresores tienen los días "contados"

CASTELLÓN, 28 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha asegurado este miércoles que no entiende por qué el detenido por presuntamente matar al padre de su expareja sentimental en Castellón no estaba en prisión provisional "para proteger a la víctima", sino que es la víctima la que tuvo que irse a una casa de acogida. En este caso, cree que los protocolos han funcionado "parcialmente" y aboga por que la Fiscalía se ponga "más dura" pidiendo la prisión provisional cuando hay casos de máxima peligrosidad.

Oltra, que ha condenado la muerte de un hombre en Castellón presuntamente a manos de la expareja de su hija, ha señalado que es "un evidente caso de violencia machista porque se agrede a un familiar para hacerle daño a la mujer".

La vicepresidenta, que ha participado en el minuto de silencio que se ha celebrado en la puerta del Ayuntamiento de Castellón para condenar los hechos, ha realizado estas declaraciones en la visita que a la sede del Comité Económico y Social de la Comunitat Valenciana y en otro acto celebrado en la capital de La Plana.

Oltra ha mostrado su condena "más furibunda" a este caso porque además --ha dicho-- "es un caso de una brutalidad inaceptable y difícilmente digerible". La vicepresidenta ha lanzado un mensaje "muy claro" a los agresores, "y es que tienen los días contados en la sociedad porque gente como esa en nuestra sociedad no tiene cabida".

La vicepresidenta del Consell ha destacado que, en este caso, el protocolo ha funcionado "porque la noche anterior se le dijo a la víctima que tenía que irse a una casa de acogida". No obstante, considera que el que tiene que salir de casa es el agresor, no la víctima, "y creo que los poderes del Estado y, en concreto, la Fiscalía tiene que pedir prisión provisional cuando hay un índice de peligrosidad como había en este caso".

ÍNDICE DE PELIGROSIDAD "MUY ALTO"

Al respecto, ha explicado que la Policía había determinado que era un índice de peligrosidad "muy alto", por lo que no entiende "por qué un individuo que tiene antecedentes, que presuntamente ha quebrantado una orden de protección y que tiene un grado de peligrosidad máximo no es él el que se va a prisión provisional para proteger a la víctima, sino que es la víctima la que tiene que irse a una casa de acogida".

"El que tiene que salir de su casa es el agresor, y la que tiene que poder estar segura con su familia en su casa es la víctima", ha insistido Oltra, quien ha dicho que, en este caso el protocolo ha funcionado respecto de la mujer -víctima- pero no respecto de su padre, "con lo cual volvemos a victimizar, porque esta mujer al final ha sufrido una pérdida irreparable".

Así, Oltra cree que los protocolos han funcionado "parcialmente" y cree que la Fiscalía tiene que ponerse "más dura" pidiendo la prisión provisional cuando hay casos de máxima peligrosidad, "y más en un momento en que la prisión provisional se está aplicando a casos que tienen bastante menos peligrosidad contra la integridad física de las personas que estos casos de violencia de género".

Según ha apuntado, ya van tres casos en los últimos meses en los que el hecho de que el agresor no estuviera en prisión "ha provocado o bien la muerte de la propia víctima -la mujer- o de un familiar, por lo que creo que hay que cambiar los protocolos de Fiscalía".

Por su parte, la alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, ha mostrado la "consternación y tristeza" de la ciudad "por este asesinato, que no entra dentro de lo que son víctimas de violencia de género, pero que tenía detrás el trasfondo de esta porque intentaba asesinar a su expareja".

Ha lamentado "profundamente" los hechos y ha hecho un llamamiento a redoblar esfuerzos por parte de las administraciones públicas por que "no pase ni un caso más de violencia y ninguna mujer vuelva a morir o sea víctima de un intento de asesinato por parte de sus exparejas", pero, sobre todo, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía, "pues juntos podemos conseguir erradicar este terrorismo machista".

ENTORNO FAMILIAR

Marco ha recordado que la mujer estaba custodiada por la Policía Nacional, "por lo que el protocolo funcionó, pero tenemos que pensar que no sólo es víctima de violencia la mujer en sí, sino también en muchas ocasiones los hijos y, en este caso, el padre". Al final --ha subrayado-- "es todo el entorno familiar el que, de una forma u otra, sufre esa violencia, por eso es importante la coordinación de todas las administraciones y la ciudadanía".

"No erradicaremos nunca la violencia de género si no empezamos desde la educación, que es la base fundamental, es decir, que no se admita ninguna forma de violencia verbal o física", ha añadido.

La primera edil también ha señalado que la hija del fallecido al final fue a una casa de acogida y que su expareja fue a casa del padre de ella e intentó "maniatar" a los abuelos y a la hija de su excompañera "para esperar a que llegara la mujer para asesinarla".

Finalmente, ha indicado que el Ayuntamiento se ha puesto a disposición de la familia "para ayudar más allá de las competencias que tenemos si es necesario".