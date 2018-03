La nieve dificulta la circulación en carreteras de Lugo, La Coruña y Pontevedra, incluida la autovía A-54

30/03/2018 - 17:26

La borrasca se irá alejando este viernes de Galicia y hasta el lunes no se sentirán los efectos de la siguiente, con apenas lluvia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 (EUROPA PRESS)

Las nevadas caídas en la comunidad dificultan este viernes la circulación en varias carreteras de Galicia, según la información de la Dirección General de Tráfico. Entre ellas, destaca la afección a la A-54, que ha obligado a cortarla entre los puntos kilométricos 5 y 15, a su paso por Lugo.

Así, por ejemplo, es transitable pero con precaución la carretera autonómica AG-64 a la altura de Xermade (Lugo) desde el kilómetro 53 al 40 en ambos sentidos.

El aviso es por pavimento deslizante en la carretera DP-4604 a la altura de Arriba (La Coruña) desde el kilómetro 10 al 12, también en ambos sentidos.

En Rodeiro (Pontevedra), la nieve también provoca circulación condicionada por pavimento deslizante e la carretera provincial PO-533, del kilómetro 8 al 21, en ambos sentidos.

Por vientos la circulación es irregular, también transitable con precaución, en la autovía A-8 a la altura de Mondoñedo (Lugo), desde el kilómetro 536 al 552 en ambos sentidos.

RED PROVINCIAL DE LUGO

Por su parte, el alcalde de Becerreá (Lugo) y vicepresidente de la Diputación, Manuel Martínez, ha informado de la situación en la que se encuentra la red provincial, con espesor de nieve de tres centímetros en A Fonsagrada y de 10 en Negueira de Muñiz.

Los quitanieves también trabajan en Navia de Suarna (con un espesor de nieve de entre cinco y 10 centímetros) y mayor fue la nevada en O Coruel (de 10 a 15 centímetros de espesor).

Las nevadas afectan también a carreteras de Samos, Quiroga, Pedrafita --donde este viernes santo se celebra la XXXII Festa do Queixo do Cebreiro--, Cervantes, Becerreá, Triacastela, As Nogais y Piornedo. En la noche del jueves, de hecho, hubo que prestar auxilio a automovilistas en la 1301, según señala.

METEOGALIICA

Meteogalicia ha informado de que la nieve, el granizo y hasta ocasionalmente el aparato eléctrico tendrán protagonismo durante esta jornada.

Los chubascos han afectado durante la mañana más al oeste de la comunidad gallega, pero se han ido acercando a las montañas de Lugo y Ourense dejando cantidades significativas de nieve.

La última información transmitida por Meteogalicia a través de su cuenta de Twitter apunta que la borrasca se irá alejando este viernes de Galicia y hasta el lunes no se sentirán los efectos de la siguiente. "En el medio quedaremos en un área algo más estable por lo que en el fin de semana tendremos tiempo tranquilo con ascenso de temperatura y apenas lluvia", señala.