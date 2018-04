COCEMFE lanza la II edición del 'Programa de Empoderamiento y Activación para el Empleo' para mujeres con discapacidad

2/04/2018 - 13:08

La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), en colaboración con la Obra Social 'la Caixa' a través del programa Incorpora, ha puesto en marcha la II edición del 'Programa de Empoderamiento y Activación para el Empleo' para mujeres con discapacidad, una iniciativa de la que ya se han beneficiado más de 400 mujeres con discapacidad de ocho provincias de España.

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

"El programa te reafirma como persona, refuerza tus capacidades y te enseña a valorarte más. Cada una de las participantes teníamos una discapacidad, pero también tenemos mil capacidades que podemos explotar. Tener una discapacidad no te incapacita para realizar una actividad, para ponerte objetivos y para tener tu proyecto de vida", explica María José Sánchez González, participante de la primera edición en Navarra.

COCEMFE ha indicado que el objetivo principal del programa es fomentar el empoderamiento y potenciar la integración sociolaboral de un colectivo que, según ha apuntado, "tradicionalmente se enfrenta a una doble discriminación: el hecho de ser mujer y tener una discapacidad".

En este sentido, ha destacado que, a partir de la intervención individual y grupal y de itinerarios personalizados de inserción sociolaboral, se pretende empoderar a las mujeres con discapacidad para fomentar su autonomía social y económica, de forma que dejen de "ser objeto de otras personas" y se conviertan en la "persona protagonista de su propia historia".

Unas 500 mujeres con discapacidad de las provincias de Orense, Alicante, Barcelona, Cádiz, Huesca, Madrid, Pamplona y Teruel, participarán en 2018 en el programa, donde realizarán un itinerario personalizado de inserción sociolaboral; sesiones grupales de apoyo psicosocial; intervención grupal orientado a las habilidades prelaborales y alfabetización tecnológica, así como seguimiento a nivel individual para la consecución de objetivos y metas específicas planteadas con cada beneficiaria.

Además, se trabajará de forma coordinada con el Programa Incorpora de 'la Caixa', en el que también colabora COCEMFE y que ofrecerá orientación laboral e intermediación para el empleo a las beneficiarias del programa en búsqueda activa de empleo.

"El Programa de Empoderamiento y Activación para el Empleo me ha resultado muy útil para conocerme a mí misma y para alcanzar unos objetivos laborales dignos y reales, que me han hecho sentir autónoma e independiente", afirma M.R.C. sobre su experiencia como participante en la I edición en la provincia de Alicante.

Salomé Fernández, de Galicia, ha dicho que formar parte del programa "supuso una oportunidad laboral". "Después de estar durante cinco años sin trabajar, sin expectativas de encontrar trabajo, con inicios de depresión porque creía que la culpa de todo lo malo era mía, entré a formar parte de este programa cuando me lo comunicaron desde COGAMI. A los dos meses, rondando ya los 50 años, me llaman de una empresa para trabajar como administrativa. Formar parte de este programa me sirvió para resurgir, para valorarme, para creer en mí", ha comentado.

Finalmente, los impulsores del programa han señalado que las mujeres con discapacidad interesadas en participar pueden ponerse en contacto con la coordinadora del mismo, Isabel Jiménez, a través del correo electrónico igualdad@cocemfe.es y el teléfono 91 744 36 00.