El primer trimestre de 2018 cierra con el menor número de asesinadas por violencia de género de la última década

2/04/2018 - 13:25

Un total de cinco mujeres han sido asesinadas a manos de los hombres con los que mantenían o habían mantenido una relación de pareja en lo que va de 2018, según datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a fecha 28 de marzo. A este dato, previsiblemente habrá que sumar la muerte de dos mujeres más presuntamente a manos de sus parejas y que se han producido a final de este mes. Aún así, este primer trimestre seguiría siendo el que menos muertes registra por esta causa desde 2008.

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El número más bajo de asesinatos inmediatamente anterior fue 2015, cuando entre enero y marzo al menos ocho mujeres fallecieron por este motivo, seguido de 2009, cuando en ese periodo el número de víctimas mortales llegó a diez. Respecto al número de asesinadas del año pasado, cuando se contabilizaron 16 mujeres asesinadas a fecha 28 de marzo, habría nueve fallecidas menos si finalmente se incorpora a la estadística dos casos que por el momento no están catalogados como casos de violencia machista.

Se trata de la muerte de una mujer el pasado viernes 30 de abril en la localidad almeriense de Albox, cuya pareja se encuentra detenida como presunto autor de la muerte y pendiente de quedar a disposición judicial. Asimismo, se está investigado la muerte de una mujer que fue hallada en una cuneta de la autovía A5 en Toledo y que la Guardia Civil ya ha catalogado como violencia de género.

Las cifras del primer trimestre de 2018 se acercan más a las registradas por estas fechas en 2015 y en 2009 --con al menos ocho y diez asesinadas, respectivamente--, aunque ambos ejercicios cerraron con un número de víctimas mortales superior a otros años --2015 con 60 y 2009 con 56--. Por el contrario, años como 2016 y 2017, que registraron 13 y 16 asesinadas, respectivamente, hasta el 22 de marzo, fueron ejercicios con menor número de fallecidas en el cómputo global (44 y 49, respectivamente).

En declaraciones a Europa Press, la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Ángeles Carmona, ha restado importancia a este balance trimestral porque, según ha afirmado, el número de asesinatos "puede variar mucho" mes a mes y "no hay que bajar la guardia". A su juicio, "hasta que no acabe el año" y haya un número "definitivo" no puede hacerse un análisis "serio y riguroso" sobre los asesinatos por violencia de género.

Asimismo, ha pedido una mayor implicación por parte de toda la sociedad para erradicar la violencia machista, un delito ante el que cree que no hay que "volver la cara". "No podemos volver la cara ni permanecer impávidos ante un delito tan grave que atenta contra los derechos humanos", ha recalcado, para después de insistir en que el "objetivo fundamental" es que el número de víctimas mortales por violencia machista sea "cero".

3 DE LAS 5 VÍCTIMAS CONVIVÍA CON SU AGRESOR

Los datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género reflejan que cuatro de las mujeres fallecidas --contabilizadas hasta el 28 de marzo-- mantenían una relación de pareja con el presunto agresor, y la otra estaba en fase de ruptura o era su expareja. En tres de los casos la víctima convivía con su presunto agresor y, en uno, su fallecimiento deja un huérfano menor de 18 años.

De las cinco víctimas mortales contabilizadas hasta el 21 de marzo, una había interpuesto una denuncia previa contra el presunto agresor, aunque no se solicitaron medidas de protección en su favor, según los mismos datos ofrecidos por de la Delegación de Gobierno para la Violencia de Género, que también reflejan que uno de los presuntos agresores intentó suicidarse.

Por territorios, dos de las víctimas mortales del primer trimestre de 2018 fueron asesinadas en Andalucía, una en Asturias, otra en Canarias y otra en Castilla-La Mancha. Tres de ellas tenían entre 41 y 50 años; otra entre 51 y 60, y otra más de 85; y nacieron en España cuatro, mientras que otra procedía de otro país.

El primer crimen de violencia machista en 2018 tuvo lugar el pasado 20 de enero en Tenerife, donde una mujer de 47 años fue asesinada por el hombre con el que había mantenido una relación de pareja y que fue detenido cuando tuvo un accidente de tráfico al huir del lugar del crimen. El segundo caso se produjo en Guadix (Granada), donde un hombre de 72 años fue detenido tras confesar que había matado a su mujer de 56.

También en Andalucía, concretamente en el municipio de La Viñuela (Málaga), se ha producido otro de casos de violencia machista contabilizados hasta marzo de 2018; y en Asturias otra mujer perdió la vida a manos de su exnovio. La muerte por envenenamiento una mujer de 90 años en la residencia municipal de mayores de Mazarambroz (Toledo) ha sido el último caso de violencia machista contabilizado.