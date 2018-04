Cotec denuncia que el Estado no gastó ni el 30% de lo presupuestado para I+D+i en 2017

2/04/2018 - 17:55

Es la partida que menor tasa de ejecución presupuestaria registra entre las 25 principales políticas del Gobierno

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

De los 4.635 millones de euros de presupuesto público para I+D+I disponibles en 2017, el Estado invirtió 1.376, es decir, un 29,7%, ocho puntos por debajo del dato de 2016 (38,2%). Esta tasa de ejecución además, es la más baja en I+D+I desde que se registra este dato (en el año 2000), según datos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) analizados por Fundación Cotec.

Estos datos, recién publicados por la IGAE, corresponden a la llamada Política de Gasto 46, Subsector Estado (lo que deja fuera a la inversión autonómica y a las agencias estatales, como la Agencia Estatal de Investigación y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas).

Cotec atribuye la caída sostenida de la inversión pública en I+D+I desde 2010 a la decreciente tasa de ejecución del presupuesto dedicado a esta política. En 2017 se volvió a acentuar esta tendencia.

Según la fundación, la caída de la tasa de ejecución podría no ser tan "drástica" si se tiene cuenta el efecto de la transferencia de fondos desde esta partida --subsector estado-- a la AEI, que recuerda que en 2017 tuvo una dotación presupuestaria propia por primera vez.

No obstante, advierte de que incluso en el caso de que la Agencia hubiera ejecutado al 100% su presupuesto de 607 millones --no se ha he hecho público el dato, pero para Cotec "es algo muy poco probable"--, la tasa de ejecución de la política 46 seguiría estando en mínimos históricos, ligeramente por debajo de los niveles de 2016 (38,2%). Recuerda además que 2016 fue un año marcado por la decisión del Gobierno de acometer un cierre presupuestario en verano para dar cumplimiento a los objetivos de déficit público.

La Fundación identifica varias causas que explicarían "estos malos datos de ejecución": la sucesión de prórrogas y cierres, fallos en los sistemas informáticos, falta de personal en puestos de gestión y requerimientos y exigencias de control adicionales impuestos por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. "Todos estos efectos acumulados apuntan a un dato de ejecución aún peor en 2018, si la situación no se corrige", avisa.

LA PARTIDA CON MENOR TASA DE EJECUCIÓN

Cotec recuerda que durante la primera década de siglo, la tasa de ejecución en políticas de I+D+I rondaba el 90%. Desde 2009, cuando se registró el nivel máximo de inversión efectivamente ejecutada (6.675 millones de euros, un 81,6% de lo presupuestado ese año), se han venido "desplomando" tanto los presupuestos asignados a I+D+I, como su aplicación efectiva.

De esta manera, observa que en 2017 la inversión efectivamente ejecutada por el Subsector Estado (1.376 millones de euros) es un 80% inferior a la observada en 2009 (6.675 millones).

Por otro lado, Cotec advierte de que la I+D+I es, y "con una diferencia significativa", la partida que menor tasa de ejecución presupuestaria registra entre las 25 principales políticas del Gobierno. Además, fue la única que en 2017 se situó por debajo del 30%. Le siguieron, en menor porcentaje de aplicación, las políticas de Comercio, Turismo y Pymes (38,6%) e Industria y Energía (63,1%).

En el otro extremo de la tabla, con tasas por encima del 90% de su presupuesto ejecutado, aparecen las políticas de Pensiones, la única en la que se ha ejecutado la totalidad de su presupuesto, Defensa (98,2%), Justicia (97,7%), Seguridad ciudadana e instituciones penitenciarias (95,4%) e Infraestructuras (91%).