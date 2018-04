Rsc. alberto durán asegura a los empresarios que "no les vamos a fallar" si contratan con ilunion

El presidente de ILUNION, Alberto Durán, tendió este martes la mano a los empresarios españoles, desde el grupo social ONCE, y afirmó que "si tienen la posibilidad de contratar a nuestras empresas ILUNION, no les vamos a fallar".

Durán realizó este ofrecimiento en el 'Encuentro Empresarial CEOE Cepyme' que tuvo lugar en el Hotel Wellington de Madrid con motivo del 80 aniversario de la creación de la ONCE.

Durante su participación en el encuentro, Durán se ofreció a "tender la mano del grupo social ONCE" a los grandes, medianos y pequeños empresarios que forman CEOE y Cepyme para que lleven a cabo sus programas de responsabilidad social empresarial, a los cuales aseguró que "si tienen la posibilidad de contratar a nuestras empresas ILUNION, verán que no les vamos a fallar".

"FUNCIÓN SOCIAL A COSTE CERO"

En este sentido, destacó que el grupo social ONCE "realiza una función social a coste cero", donde "el empleo es un medio para generar recursos" y, a la vez, "es un fin en sí mismo". "Es la principal herramienta para lograr que las personas tengan una vida normalizada", añadió.

Asimismo, hizo hincapié en que la ONCE, Fundación ONCE e ILUNION a fecha de 31 de diciembre del año pasado daban empleo directo a 70.125 trabajadores, de los cuales un 56% tienen discapacidad y un 43,8% son mujeres. A su juicio, este empleo ayuda a que "la discapacidad sea visible, que se vea con normalidad" y poder aprovechar así "el talento más desaprovechado".

Con respecto a la accesibilidad de bienes, servicios e infraestructuras en España, el presidente de ILUNION indicó que supone "un reto que aportará ventajas competitivas frente a otros lugares" que no están tan avanzados como España en este aspecto, aunque reconoció que todavía "queda mucho por hacer".

ABANDONO ESCOLAR

Durán presumió de que del total de 7.500 estudiantes ciegos, la tasa de abandono escolar es del 7%, un porcentaje inferior al registrado entre el conjunto de alumnos españoles (19%) y a la media europea (11%).

Respecto a la ONCE, recordó que las ventas de juego crecieron un 3,9% en 2017, hasta los 1.992 millones de euros, lo cual supone el tercer año consecutivo de mejora, que, a pesar de no igualar las ventas anteriores a la crisis, ha permitido firmar 990 contratos indefinidos a vendedores de la ONCE, para sumar 3.900 contratos fijos en los últimos cinco años.

Por su parte, Fundación ONCE ayudó a crear 8.476 empleos para personas con discapacidad en otras empresas y compañías en 2017. Durán animó a los empresarios a continuar con esta "inercia", ya que en los últimos cinco años se han impulsado 47.212 empleos para personas con discapacidad, con una media de casi 9.000 anuales en plena crisis.

Finalmente, destacó el esfuerzo realizado con la unificación de todas las empresas hace cuatro años bajo la denominación de ILUNION, que en 2017 cerró con una mejora de sus resultados económicos y sociales, teniendo en cuenta que incrementó sus ventas un 6,4%, hasta los casi 850 millones de euros, obtuvo un beneficio de 16,8 millones, casi el doble que el año anterior, e incorporó 1.600 nuevos trabajadores con discapacidad.

