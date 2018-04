Unidos Podemos denuncia que las partidas sociales para 2018 "no resuelven los problemas de la población excluida"

3/04/2018 - 14:50

Los morados denuncian que "no están presentes" los 80 millones comprometidos en el Pacto contra la violencia machista

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

Unidos Podemos ha calificado de "cínica" la actitud del Gobierno cuando asegura que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) propuestos para 2018, presentados este martes en el Congreso, son los "más sociales de la historia" y advierte de que el gasto social previsto por el Ejecutivo "no resuelve los problemas de la población excluida".

En rueda de prensa en la Cámara Baja, el grupo confederal ha analizado el documento criticando que mantenga deficiencias y recortes de los que ya se advirtió en año anteriores. Además, denuncian, según ha explicado la portavoz de la formación morada, Irene Montero, que las cifras que se presentan no supongan "un aumento de la riqueza que llegue a los bolsillos de los españoles".

La portavoz adjunta del grupo parlamentario, Ione Belarra, ha señalado que se tratan de unas partidas "de miseria" porque "comprometen la vida de millones de personas" en el país. A su juicio, no sólo atacan lo público, sino que también se ponen en peligro "los derechos sociales, a la salud, a la educación o a la vida".

"Vemos como un PP que ha dicho comprometerse con un Pacto de Estado por la Educación acomete un presupuesto con recortes en esta materia, en concreto, un recorte acumulado del 60 por ciento", ha apuntado Belarra.

La diputada también ha criticado lo "escandaloso" de las partidas para la infancia que "bajan un 20 por ciento" cuando, según ha señalado, "España es el segundo país de la UE en índice más alto de pobreza infantil". Para Belarra, no es posible que un Ejecutivo que dice que le preocupan los niños y las familias reduzcan unas cifras que "ya eran infumables". En este sentido, ha apuntado que la prestación por hijo a cargo se mantiene en los 25 euros, una cuantía que, a su juicio, "no sirve para sacar de la pobreza".

SIN COMPROMISO CON LA IGUALDAD

"Se mantienen los recortes en dependencia", ha añadido al portavoz adjunta, para denunciar que, si se tienen en cuenta los presupuestos propuestos por el Gobierno, "seguirá muriendo gente en el país sin cobrar la ayuda a la que tienen derecho". "También es grave que baja en un 80 por ciento las cotizaciones a la seguridad social de las cuidadoras" de dependientes, ha denunciado en su intervención.

Del mismo modo, ha asegurado que estos PGE "desoyen el clamor" de las mujeres que salieron el pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, a pedir un país igualitario. Belarra explica que estos números no sólo no recuperan la inversión de 2008, sino que "el compromiso de 80 millones para el Pacto contra la violencia de género no esta presente". "Como temíamos, se trata de un pacto que es papel mojado", ha lamentado la diputada, antes de pedir a PNV y PSOE que no apoyen unos presupuestos que "no se comprometen con la igualdad".

En la misma línea se ha expresado el portavoz adjunto de En Comú, Josep Vendrell, quien ha declarado que los PGE son "antisociales" porque reducen "el Estado del bienestar" y no "recuperan derechos ni prestaciones sociales", en lo que ha llamado como "una legislatura perdida".

0 EUROS CONTRA LA DESPOBLACIÓN

Por su parte, la diputada de IU Eva García Sempere, ha criticado que este documento se haya hecho a "imagen y semejanza de la política de amiguetes" del PP, sin "resolver los problemas de los grandes damnificados" de la crisis que, según ha señalado, son "los colectivos más vulnerables". Para García Sempere, uno de estos colectivos es el mundo rural y ha acusado al Ejecutivo de olvidarse de las infraestructuras para este entorno, así como del Comisionado creado por el Gobierno para el Reto Demográfico.

En este sentido, el portavoz de Medio Ambiente de Unidos Podemos, el diputado de Equo Juantxo López de Uralde, ha denunciado que la partida para luchar contra la despoblación, es decir, la destinada a este comisionado, es de cero euros.

Pero, además, López de Uralde ha criticado unos presupuestos que, en su opinión, "van en contra del medio ambiente y de la lucha contra el cambio climático" y que "alejan" a España "de la transición energética". Así, ha señalado que la lucha contra el cambio climático es una de las partidas "que más se reducen" a pesar "de los compromisos teóricos" ratificados por el país, pasando "de los 27 a los 21 millones de euros".

"El Gobierno continúa con sus políticas pantaneras y trasvasistas, elevando la financiación del cemento y el hormigón y reduciendo las partidas destinadas a depuración de aguas residuales, cuando España está denunciada por la UE por falta de depuración", ha advertido. "Con palabras nos hablan de la preocupación por el medio ambiente y la realidad las políticas del Gobierno continúan ancladas en el primo de Rajoy", ha concluido.