Las ONG reciben 314 millones de euros del 0,7% del IRPF pero cae el número de contribuyentes que marcan la X en 2017

3/04/2018 - 14:53

Sanidad se reunirá con las CCAA esta semana y recomendará fijar un umbral mínimo para que proyectos con cargo al IRPF no se financien con cantidades "pírricas"

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

Las ONG recibirán 314 millones de euros de lo recaudado en 2017 del 0,7 por ciento del IRPF, 14 millones de euros más que el año anterior, aunque ha disminuido el número de contribuyentes que marcan la casilla de Fines Sociales, la conocida como 'X Solidaria', que ha pasado de 10,8 millones en 2016 a 10,63 millones en 2017, un 1,5 por ciento menos (unos 170.000 contribuyentes menos), un descenso que las ONG atribuyen, por una parte, a los casi 200.000 nuevos contribuyentes que han hecho la Declaración de la Renta por primera vez y, por otra parte, a la Declaración telemática.

"Pensamos que parte de la explicación es que los nuevos contribuyentes no han marcado ninguna casilla", ha precisado este martes 3 de abril la presidenta de la Plataforma de ONG de Acción Social, Estrella Rodríguez, al tiempo que ha precisado que también sospechan que "los nuevos medios tecnológicos que ha puesto en marcha la Agencia Tributaria contribuyen a hacer las cosas más rápidas y a no tener en cuenta, sobre todo si sale a devolver, el poder marcar una casilla o las dos".

Así lo ha expuesto durante la presentación de los datos en un acto que ha tenido lugar en la sede de Cruz Roja Española, en Madrid, moderado por la periodista Ana Pastor y en el que también ha intervenido el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Mario Garcés. En el acto se ha presentado asimismo la campaña para este año que tiene como objetivo animar a los ciudadanos a marcar la 'X Solidaria'.

Por tramos de renta, la presidenta de la Plataforma de ONG de Acción Social ha explicado que en las rentas de 25.000 a 100.000 euros, es "fuerte" el número de declaraciones a favor de Fines Sociales. "Ahí tenemos principalmente a los contribuyentes que nos apoyan", ha subrayado, para destacar que los 314 millones recaudados el año pasado por el 0,7 por ciento del IRPF es la mayor cifra desde 2007, cuando se instauró el nuevo sistema de asignación tributaria.

De los últimos datos de la Declaración de la Renta se desprende que ha aumentado de un 44 a un 46 por ciento el número de contribuyentes que no marcan la casilla de 'Actividades de Interés Social'. De ese 46 por ciento, un 13 por ciento (2,5 millones) solo marca la casilla de la Iglesia católica, "quizá porque desconoce que ambas aportaciones suman y no dividen" y un 33 por ciento no marca ninguna de las dos casillas (6,5 millones), "seguramente porque no sepa que ni paga más ni le devuelven menos", tal y como ha precisado Rodríguez.

COMPROBAR LA CASILLA EN LA 'APP' DEL MÓVIL

De cara a la campaña de la Declaración de la Renta de este año y ante la nueva forma de hacerla a través de una aplicación del móvil, Rodríguez ha pedido a los contribuyentes que "comprueben" si han marcado la casilla 106 de Fines Sociales porque, según ha advertido, en la 'app' "es fácil dar al botón de 'OK' si la Declaración sale a devolver". "No queremos que por falta de información, por rapidez o descuido, se quede sin marcar", ha apuntado.

En esta línea, el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Mario Garcés, ha invitado a los contribuyentes a "no relajarse" y a "poner la X en la casilla 106" porque, según ha precisado, "sería casi imposible que en el entorno personal y familiar de cada uno no hubiera ninguna persona que estuviera recibiendo apoyo o asistencia por parte de alguna de las organizaciones" que reciben dinero del 0,7 por ciento del IRPF. Además, ha destacado que decidir si marcar o no la casilla de Fines Sociales o de la Iglesia es "casi el único ejercicio de democracia fiscal directa que tienen los españoles".

En 2017, con el dinero recaudado de la 'X Solidaria', las ONG atendieron a más de 7,3 millones de personas, principalmente a niños, familias, jóvenes, personas mayores, con discapacidad y en situación de vulnerabilidad. En concreto, el 77,7 por ciento de lo recaudado fue para ONG de acción social, un 19,4 por ciento, a ONG de Cooperación al Desarrollo y un 2,8 por ciento a medio ambiente. Además, 110.000 voluntarios estuvieron implicados en el desarrollo de los programas.

Entre los beneficiarios se encuentra Aída Ramos, que ha contado durante la presentación cómo la Fundación Menudos Corazones, que recibe financiación de esta casilla, le ha ayudado a asimilar la noticia de la cardiopatía congénita de su hijo Jon de 3 años y a no sentirse "sola ni confundida" ante esta nueva realidad. A su juicio, la 'X Solidaria' es "una ayuda muy real" que llega a "personas con nombre y apellidos".

En este sentido, el presidente de Cruz Roja Española, Javier Senent, ha destacado que es "una herramienta muy clara para hacer realidad el lema de Cruz Roja 'Cada vez más cerca de las personas'" y el presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato, ha defendido que la 'X Solidaria' "todavía tiene sentido" porque los ciudadanos "ejercitan libremente un derecho" y porque ayuda a muchas personas, desde los migrantes que llegan en patera a las costas españolas hasta las personas con discapacidad que necesitan asistencia en su domicilio.

PROYECTOS CON CANTIDADES "PÍRRICAS"

Por otro lado, la presidenta de la Plataforma de ONG de Acción Social se ha referido al nuevo modelo de gestión compartida o doble tramo por el cual el Estado tramita el 20 por ciento de los fondos recaudados a través de la casilla del 0,7 por ciento del IRPF y las comunidades autónomas, el 80 por ciento, para pedir que "siga garantizando el respeto absoluto a la voluntad solidaria de la ciudadanía".

Además, en cuanto al informe de la Plataforma del Tercer Sector publicado hace una semana, y que alerta de la tendencia a una "microfinanciación" de los proyectos sociales que se financian con cargo al 0,7 por ciento del IRPF --las cuantías no llegan en algunos casos "extremos pero generalizados" a los 200 euros--, Garcés ha recomendado que se fijen "unos umbrales mínimos" para no encontrarse con proyectos financiados con cantidades "pírricas".

"Lo que ha ocurrido es que en algunas convocatorias no existen límites de umbral mínimo de subvencionalidad de tal manera que se han podido dar pequeñas cantidades de dinero a proyectos subvencionables donde probablemente se pierda eficacia porque si se da una cantidad pírrica a un proyecto, difícilmente tendrá algún tipo de rendimiento", ha explicado.

Por ello, aunque ha precisado que este "riesgo" se ha producido pero "no en una gran masa de proyectos", ha asegurado que en la próxima comisión monográfica con las CCAA sobre el 0,7 por ciento del IRPF, que tendrá lugar este jueves, volverá a recomendar a las comunidades "que fijen unos umbrales mínimos".

TRAS EL ESCÁNDALO DE OXFAM

Preguntados por si temen que escándalos como el de Oxfam Reino Unido en Haití, que saltó a la luz en febrero, puedan minar la confianza de los contribuyentes en las ONG y afectar así a la casilla del 0,7 por ciento del IRPF, la presidenta de la Plataforma de ONG de Acción Social ha indicado que quieren "pensar que no" porque son "un sector con niveles de compromiso ético y de respuesta muy importantes". Además, ha asegurado que siguen reforzando sus códigos éticos y su transparencia.

En este sentido, Mario Garcés ha querido lanzar un mensaje del Gobierno de "absoluta confianza" en las ONG españolas más allá de "casos aislados" producto de "patologías que deben ser extirpadas". Precisamente, ha indicado que en la Ley de Voluntariado se establecen unas condiciones para que los voluntarios sean "las mejores personas posibles".