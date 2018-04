Presupuestos. save the children denuncia que pp y ciudadanos "recortan más de 1.200 millones de la lucha contra la pobreza infantil"

3/04/2018 - 16:37

MADRID, 03 (SERVIMEDIA)

Save the Children denunció este martes que el PP y Ciudanos han recortado "más de 1.200 millones de la lucha contra la pobreza infantil" en los Presupuestos de 2018.

"Los Presupuestos Generales del Estado para lo que queda de 2018, presentados hoy, dejan fuera al único colectivo que no vota: los menores de 18 años. De los 1.560 millones de euros comprometidos para 2018, los Presupuestos reflejan tan solo hay una inversión de 346 millones. Se trata de un recorte vergonzoso. Da la impresión de que la única intención detrás de estos Presupuestos es electoralista, ya que ha quedado fuera uno de los compromisos sociales adquiridos en el pacto de investidura con el único colectivo que no puede votar", denunció Andrés Conde, director general de Save the Children.

Según esta ONG, España cuenta con un sistema de protección social muy débil, a diferencia de la mayoría de los países de la UE, y con una de las tasas más altas de pobreza infantil -con 1.300.000 niños en situación de pobreza severa-. España tan solo invierte el 1,3% de su PIB en protección social a la familia y a la infancia; lejos de la media europea del 2,4%. "Los niños y niñas más pobres no pueden esperar más, sin una inversión adecuada no van a lograr salir de la pobreza. Es inaceptable que la infancia siga sin ser una prioridad para el Gobierno", añadió Conde.

"Nos queda la pregunta sobre cuánto de este dinero se ejecutará realmente, pero por ahora el mensaje que dejan los Presupuestos para este año para los 1,3 millones de niños y niñas que viven en situación de pobreza severa en España es que no votan y, por tanto, no importan", concluyó Conde.

03-ABR-18

