Parlamentarios animalistas piden una ley estatal que prohíba animales en circos, tras los elefantes heridos en Albacete

3/04/2018 - 18:33

La norma que piden los parlamentarios animalistas debería, según explica la asociación, impedir la instalación de circos que utilicen animales en sus espectáculos, basándose no solo en la protección de los animales, sino también en la salud de las personas y la educación de la ciudadanía. "Esta medida legal prohibitiva no sería contraria al derecho a la cultura o al de la libertad de empresa, puesto que no impide la actividad empresarial, sino aquella especialidad que hace uso de los animales", explican.

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

La Asociación Parlamentaria en Defensa de los Derechos de los Animales (APDDA) ha reclamado una ley estatal que prohíba el uso de animales en los circos, después del suceso ocurrido este lunes en Albacete en el que un elefante murió y dos resultaron heridos al volcar el camión que los transportaba. Los animales pertenecían al Circo Gottani.

La asociación recuerda que, actualmente, son cuatro las comunidades autónomas que han prohibido los circos con animales: Cataluña, Baleares, Galicia y Murcia. Sin embargo, señalan que, desplazamientos como el registrado en Albacete, "no pueden evitarse si no hay una prohibición a nivel estatal".

A través de un comunicado, la APDDA apunta que el rechazo de los circos con animales se está extendiendo en toda España ya que, además de las cuatro autonomías que lo prohíben hay también unos 400 municipios que no aceptan este tipo de espectáculos. "Todo ello teniendo en cuenta que España es de los pocos países europeos cuya normativa general todavía permite animales salvajes en los circos", indica.

ANIMALES FORZADOS

Además, destacan la existencia de evidencias científicas que, según señalan, "han demostrado el grave impacto que tienen estos espectáculos en el bienestar animal, cuyas vidas en los circos se caracterizan por el aislamiento, el castigo, el miedo y el cautiverio".

"A pesar de que los espectáculos circenses no muestran conductas violentas explícitas a la vista de los espectadores, los actos que los animales son forzados a hacer son antinaturales y, para obligarlos a llevarlos a cabo, son sometidos a métodos de adiestramiento basados, en muchas ocasiones, en el castigo físico, la privación de alimento y agua y el aislamiento del resto de sus congéneres", apunta la asociación.

A su juicio, los circos con animales también suponen "un riesgo para la salud pública, a causa de accidentes, fugas y la transmisión de enfermedades (zoonosis) sin ninguna justificación conservacionista o educativa".

En cuanto al accidente de Albacete, la APDDA cree que muestra que estos animales no viajaban en unas condiciones óptimas lo que, según ha destacado, pone "de nuevo el foco sobre el maltrato que supone para los animales ser explotados en circos". De hecho, cree que este siniestro se demuestra que los animales no deberían actuar en circos, porque "no están para divertir" a los hombres. "Hace falta un marco estatal y la APDDA se compromete a trabajar en ello, en red con las distintas asociaciones animalistas", ha declarado la senadora Vanessa Angustia, miembro de la asociación.