Báñez anuncia una partida de más 50 millones de euros para la integración laboral de jóvenes en riesgo de exclusión

4/04/2018 - 15:02

Más de 10.000 jóvenes vulnerables logran un empleo gracias 'Jóvenes y +' con la colaboración de Cruz Roja, la Fundación ONCE y la Fundación Secretariado Gitano

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha anunciado este miércoles una partida de más de 50 millones de euros, procedentes de la revisión de la Iniciativa de Empleo Joven, para reforzar la integración en el mercado laboral de los jóvenes en riesgo de exclusión social.

Así lo ha dado a conocer la titular de Empleo Báñez en la presentación de resultados del Programa 'Jóvenes y +', que cuenta con la colaboración de Cruz Roja, la Fundación ONCE y la Fundación Secretariado Gitano, donde ha dicho que en España hay más de un millón de jóvenes que no han encontrado una oportunidad de empleo, de los que 491.700 no tienen más que la Educación Secundaria Obligatoria.

En este sentido, la ministra ha lanzado el mensaje a las entidades sociales presentes en el acto de que "sumar esfuerzos multiplica las oportunidades" y que "la suma está detrás del cambio". "Sumamos a través de la Estrategia de Emprendimiento y Empleo y sumamos a través del impulso de la Garantía Juvenil en Europa, medida esta última que ha favorecido que más de 1.100.000 jóvenes se inscriban y que un 43% haya encontrado un empleo (470.000)", ha añadido Báñez.

Respecto a los resultados de la iniciativa, más de 46.000 jóvenes de toda España han participado en el programa de formación y empleo para jóvenes vulnerables y en riesgo de exclusión social 'Programa Operativo de Empleo Juvenil 2016-2018', de los que un total de 10.500 han encontrado trabajo en estos tres años.

Así lo han dado a conocer este miércoles Cruz Roja, la Fundación ONCE y la Fundación Secretariado Gitano en un acto celebrado en el salón de actos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, y presidido por la ministra Fátima Báñez.

"Vamos a seguir colaborando y trabajando juntos, para seguir sumando oportunidades. No hay una herramienta más potente de lucha contra la desigualdad en el empleo y vuestro trabajo es esencial. Estamos en un proyecto que suma. Creemos desde el Gobierno en vuestros valores y en cómo lleváis adelante vuestros proyectos", ha destacado en su intervención.

Los resultados de este programa --dirigido a jóvenes de entre 16 y 30 años que ni estudian ni trabajan-- muestran que uno de cada cuatro participantes (unos 11.000 jóvenes) lograron una cualificación. La iniciativa cuenta con un presupuesto de 49 millones de euros, financiado por el Fondo Social Europeo a través del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

En relación con el perfil de los participantes, el 54% son hombres, frente a un 46% que son mujeres. Además, el 40% son jóvenes con alguna discapacidad, el 27% son chicos y chicas desfavorecidos, el 18% de origen extranjero, y el 15% de etnia gitana.

A partir de los resultados actuales, los impulsores de esta iniciativa hacen una proyección hasta finales de 2022, de modo que se pretende trabajar con más de 75.000 jóvenes, cualificar a más de 17.800 a través de acciones de formación, y favorecer el acceso al empleo de más de 17.000 jóvenes en situación de exclusión y/o discriminación.

PUENTE DE OPORTUNIDADES

Durante el acto, la ministra de Empleo y Seguridad Social ha agradecido, en nombre del Ejecutivo, el trabajo y la labor de las entidades sociales que han participado, a las empresas y a los jóvenes que "han creído en la Unión Europea, en el Gobierno y en las comunidades autónomas" y en las ONG "como puente a las oportunidades". Además ha puesto en valor el trabajo de los técnicos y orientadores de empleo, por su "pasión" y "profesionalidad".

"La oportunidades, la integración, la inclusión de todas las personas en esta recuperación que hoy vive nuestro país es para todos nosotros una gran prioridad", ha asegurado Báñez, al tiempo que ha insistido en que "no hay una herramienta más potente de lucha contra la desigualdad, la precariedad o la exclusión social que el empleo".

El presidente de Cruz Roja Española, Javier Senent, ha puesto en valor la colaboración de las tres organizaciones en el Programa Operativo de Empleo Juvenil, con el apoyo del Ministerio de Empleo y el Fondo Social Europeo, porque está mostrando sus "frutos" con los jóvenes más alejados del mercado laboral.

"Llegamos a quienes más lo necesitan, ofreciendo lo que más necesitan: apoyos y recursos adaptados, así como oportunidades de formación y empleo para que nadie se quede atrás", ha subrayado, para añadir: "No podemos dejar atrás a nadie".

El vicepresidente ejecutivo de la Fundación ONCE, Alberto Durán, ha asegurado que las tres organizaciones están dispuestas volver a participar en el nuevo periodo de garantía Juvenil durante los próximos 5 años.

"Pero necesitamos recursos suficientes para poder hacer nuestro trabajo, queremos y sabemos hacerlo, la sociedad confía en nosotros día tras día y nosotros confiamos en tener la confianza del Ministerio", ha recalcado. Así ha avisado de que el empleo es "fundamental" para cualquier persona, pero para las personas con las que trabajan "significa ser uno más o no".

Por parte de la Fundación Secretariado Gitano, su presidente, Pedro Puente, ha advertido de que "los participantes de este programa son aquellos que no parten con las mismas oportunidades, que siempre se quedan fuera".

"Son estos colectivos, estos jóvenes y sus familias, quienes más padecen la desigualdad, la pobreza y, a menudo, también la discriminación", ha recalcado, al tiempo que ha destacado que estos jóvenes "demuestran que cuando se les brinda una oportunidad saben aprovecharla".

Al acto ha contado con la asistencia de algunos jóvenes participantes del programa y representantes de las empresas empleadoras, que presentaron sus testimonios en una serie de videos proyectados en la sesión así como en un diálogo con la periodista conductora de la jornada, Mamen Asencio.