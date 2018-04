Asociaciones de Mujeres alertan de que el Pacto de Estado contra la Violencia de Género "está en el aire"

4/04/2018 - 15:41

La asociaciones de Mujeres han alertado este miércoles 4 de abril de que el Pacto de Estado contra la Violencia de Género "está en el aire" porque el Gobierno ha destinado la "insuficiente" cantidad de 80 millones de euros de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 para aplicar las medidas contempladas en ese acuerdo, y no 200 millones.

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

El Pacto de Estado aprobado en el Congreso establece un presupuesto de 1.000 millones de euros en cinco años, es decir, 200 millones de euros anuales a partir de 2018, de los que 80 corresponderían a la Administración Central, 100 a las comunidades autónomas y 20 a los municipios. Desde el Gobierno, la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, ha asegurado que "cumple" con su parte, al tiempo que ha pedido a los distintos territorios que hagan lo mismo.

"Si finalmente se adjudican 80 millones, 100 y 20 se quedan en el aire", ha lamentado en declaraciones a Europa Press la presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Progresistas, Yolanda Besteiro, que se ha mostrado "muy decepcionada" y "perpleja" y ha dicho que espera que el Gobierno "rectifique".

NO ES FINANCIACIÓN DIRECTA

Según ha recalcado, lo que se pactó fue que esos 200 millones fuese financiación "directa" para la lucha contra la violencia de género. Si ésta queda "supeditada" a la financiación autonómica y local, ha explicado Besteiro, "no está garantizado" que se destinen a combatir la violencia machista.

En su opinión, si los presupuestos para 2018 no incluyen esos 120 millones de euros concretamente destinados a medidas del Pacto de Estado contra la violencia machista no habrá "dotación suficiente" para poder cumplirlas. En este sentido, ha recordado que muchas de las iniciativas del pacto están en la Ley Integral contra la Violencia de Género de 2005 y ha recalcado que, si no se pusieron en marca, fue precisamente por la falta de crédito.

"Si realmente hay una preocupación por abordar la violencia de género, debería haberse producido el primer compromiso", ha lamentado, para después expresar su temor a que las medidas del pacto no se poncha en marcha "igual que ha pasado" con las de la Ley Integral.

"UNA PORQUERÍA"

Desde la Fundación Mujeres, han expresado su "sorpresa" por los presupuestos presentado por el Gobierno. "Creemos que constituiría un incumplimiento del Pacto de Estado", ha aseverado la directora de la fundación, Marisa Soleto, que ha recalcado que el acuerdo hablaba "de una partida en los PGE", aparte de los programas y planes autonómicos y municipales para la prevención de la violencia machista.

A su juicio, si no se asignan los 120 millones restantes en los presupuestos generales a una partida concreta contra la violencia machista, su uso con ese fin "se queda en una mera recomendación". Así pues, ha expresado su confianza en que la fórmula cambie durante la tramitación parlamentaria de las cuentas para 2018.

"80 millones son una porquería", ha sentenciado la presidenta de Mujeres Separadas y Divorciadas, Ana María del Campo, que ha acusado al Gobierno de "burlarse" y de "engañar" a la gente mientras las mujeres "siguen muriendo". Asimismo, ha avisado de que es "imposible" poner en marcha las medidas contempladas en el Pacto de Estado con esa dotación: "¿Qué pretenden que se haga con 80 millones? Solo se puede entender como una burla", ha enfatizado.