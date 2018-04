Fundación Cotec critica el aumento de presupuesto en I+D: "De poco sirve, no se ejecutan las dos terceras partes"

4/04/2018 - 18:37

Fundación Cotec para la Innovación ha criticado el aumento previsto por el Gobierno en los presupuestos de 2018 para Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i). "Los datos serían buenos si nos los creyéramos, pero la Administración en los últimos años está alcanzando unas cuotas de ejecución tan escandalosas que de poco sirve que aumente la cifra sobre el papel, estamos hablando de que no se ejecutan las dos terceras partes del presupuesto", ha valorado a Europa Press el director general de la entidad, Jorge Barrero.

Según el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018, el Gobierno prevé elevar un 5,4% el presupuesto para políticas de I+D+i civil, hasta los 6.366 millones de euros. Además, el 58,7% de la partida se destina a préstamos, que crecen un 4,2%, mientras que el 41,2% es para subvenciones, que aumentan un 7,1%.

Sin embargo, tal y como denunció Cotec esta semana, el Estado gastó un 29,7% del presupuesto disponible para I+D+i, la tasa de ejecución de gasto más baja en la materia desde que se registra este dato (en el año 2000), según datos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) analizados por la Fundación.

"Cada vez es menor relevante lo que aparezca en los Presupuestos a la vista de las evidencias", lamenta Barrero, que asegura que desde la Fundación se muestran "escépticos" con lo anunciado este martes en el Congreso y "no muy optimistas".

A su juicio, "se vuelve a maquillar" el presupuesto para este año. "Vuelven a subir créditos, que llevamos sin gastar décadas", critica Barrero, que además lamenta que hay una subida que "está asignada a partidas que no se van a gastar". Pese a ello, considera una "buena noticia" que se haya anunciado un incremento del montante destinado a subvenciones. "Es un cambio de tendencia, pero está todo empañado por una situación bastante dramática, de la inejecución del presupuesto anterior", insiste.

Para revertir la situación, Barrero pide al Gobierno que haga un "reconocimiento de la realidad". "Ayer Montoro hizo una serie de declaraciones que no son ciertas, España no está convergiendo en gasto público con el resto de Europa, se está descolgando; los Presupuestos no han mejorado después de tres años de bonanza económica", comenta.

En concreto, asegura que hay que reconocer que en lo relativo a la I+D+i hay "problemas" relacionados con la falta de recursos humanos y de falta de información adecuados. "Una vez que lo reconocemos, podemos empezar a replantear soluciones, hay una negación", apunta.