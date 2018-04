FJI/Precarios ve "una tomadura de pelo" el incremento de los presupuestos para I+D+i

4/04/2018 - 19:15

Federación de Jóvenes Investigadores/Precarios considera "totalmente insuficiente" el incremento del presupuesto que prevé el Gobierno destinar a la I+D+i en 2018, ya que recuerdan "que no se está ejecutando el presupuesto del año anterior".

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

"No hay un esfuerzo real para aumentar la inversión y no está aumentando la inversión en aquellos puntos en los que es realmente necesario, como es contratación de personal y proyectos para mantener el sistema científico español, nos parece una verdadera tomadura de pelo como todas las que estamos viviendo con este Gobierno, que no avanzamos en política científica e inversión", valora a Europa Press uno de los portavoces de FJI/Precarios, Pablo Giménez.

El científico niega que este 2018 sea un año de inflexión. "Esto no es un punto de inflexión, otros colectivos como el de los policías, funcionarios y pensionistas están beneficiándose ya de esta salida de la crisis, ¿por qué nosotros no?", se pregunta Giménez, que considera esto "algo inadmisible".

"Nosotros desearíamos que el punto de inflexión hubiera llegado hace unos años", relata el portavoz, pues asegura que la ciencia no es un sector que sólo preocupe a los científicos, pues "es vital para toda la sociedad". "O empezamos a revertir la situación o todos los demás sectores se van a ver con esta problemática", augura.

Giménez advierte de que si no se invierte en ciencia, la industria española "no puede ser competitiva en el extranjero". "Es el sector que tiene que tirar de toda la economía, lo que estamos creando es una economía de segunda que tiene que ir fuera a obtener avances científicos mucho más caros pudiendo tenerlos aquí", argumenta.

En cualquier caso, el investigador ha aprovechado para pedir voluntad política y aumentar la contratación y financiación para grupos de investigación. "Hay muchas cosas a coste cero que no se están haciendo y se deberían hacer", ha instado Giménez, que pone de ejemplo el Estatuto del Personal Investigador en Formación, aún sin aprobar. Y avisa: "al final no va a quedar nadie aquí que haga ciencia".