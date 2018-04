Escolano se pone como reto que la sociedad valore la I+D española: "No se conocen bien sus logros"

4/04/2018 - 19:29

El ministro puesta también por avanzar en la estabilidad laboral de los investigadores y mejorar la inversión privada en el sector

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Román Escolano, ha apostado, como uno de sus nuevos retos en materia de I+D+i, por que la opinión pública valore el sistema de ciencia español, del que, según ha asegurado, "no se conocen bien sus logros".

Durante su intervención en la Comisión de Economía del Congreso, Escolano, que ha asegurado que la I+D+i es una de sus tres prioridades y que tiene un "compromiso personal" con la ciencia, ha destacado la posición de liderazgo de este sector, tanto a nivel comunitario como mundial, tanto en investigación como en grandes instalaciones científicas.

Así, ha destacado que el país tiene, actualmente, el noveno puesto mundial en producción de investigación científica y que las empresas y universidades españolas han conseguido el 15 por ciento de los proyectos financiados en Europa a través del Plan Horizonte 2020, con un "retorno económico que supone el 11 por ciento". "Esta cifra excede el peso de España en la UE", ha apuntado.

"También somos líderes en grandes instalaciones científicas", ha señalado Escolano, para apuntar que su departamento apoyará en los próximos años candidaturas como la de La Palma, para albergar el mayor telescopio mundial o la de Granada para ser sede de la fuente de neutrones. "Estos proyectos impulsan, consolidan y dan visibilidad como trampolín a nuestra industria como proveedora de alta tecnología", ha apuntado en su intervención.

Como logro del actual Gobierno, el ministro ha destacado la creación de la Agencia Estatal de Investigación que, según ha señalado, "permitirá dotar de mayor estabilidad a las convocatorias y aprovechar al máximo las dotaciones presupuestarias". En esta nueva etapa, Escolano señala que es tiempo de comprobar la "potencialidad" de esta institución, entre los profesionales y entre la opinión pública. El objetivo, según ha precisado, es que "la sociedad valore I+D dentro de la Economía" y "tome conciencia de la necesidad de impulsarla".

LA MAYOR INVERSIÓN EN 7 AÑOS

Durante su comparecencia, Escolano también ha señalado que su "compromiso personal" con la I+D se ha demostrado en el aumento de las partidas para I+D de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018, que el Ejecutivo presentó este martes en el Congreso, en los que se registran 91,5 millones más para este sector, lo que supone una subida del 5,3 por ciento con respecto a 2017.

Según ha indicado, esta cuantía sitúa la inversión pública en el sistema de ciencia en el "más alto en los últimos siete años". Aún así, ha indicado que hay que "seguir avanzando para recuperar los recursos frente a la caída de la crisis". "Aún así, hay que tener en cuenta que el gasto que se ejecuta en estos momentos es más eficiente que el de antes de la crisis", ha puntualizado.

Para Escolano, estos fondos propuesto para 2018, "podrán garantizar que las convocatorias del Plan Estatal se realicen en las mejores condiciones posibles", y también "permitirán nuevas convocatorias, como las Pruebas de Concepto, cuyo objetivo es dar valor a nuevos proyectos de investigación".

En concreto, ha apuntado que este proyecto piloto permite a los investigadores "identificar mejores vías de desarrollo y diseñar la estrategia de protección de la propiedad intelectual e industrial más adecuada". "Se trata de un modelo de convocatoria de éxito en Europa y tiene la ventaja de que los resultados llegan a la sociedad de manera más ágil y rápida", ha señalado en su intervención.

REVISARÁ LOS INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN DE LA INNOVACIÓN

Entre las propuestas del nuevo ministro, también está el "seguir avanzando en las mejoras laborales" de los investigadores españoles, "impulsando modelos de carrera competente" porque, según ha apuntado, "sin investigadores bien formados y con estabilidad" no se podrá "mejorar el potencial de la I+D española".

En este sentido, ha señalado que este potencial debe llegar también "al ámbito privado", el "déficit" que presenta el sistema de I+D español. "Nuestro liderazgo no termina de materializarse en la innovación y más concretamente en el sector privado", ha lamentado Escolano. Por ello, ha asegurado que su intención es "revisar los instrumentos de financiación de la innovación", con el objetivo de ver si se están ofreciendo los productos que quiere la empresa española: si son, o no, los adecuados y si tienen, o no, el mercado que se espera.

En esta materia, el ministro también ha abogado por impulsar la inversión privada mediante la acción de organismos como CDTI e ICO, promover que las empresas aprovechen este potencial y el talento de investigación y que adopten la innovación como "una pata más de la actividad productiva". Del mismo modo, ha recordado la puesta en marcha de la Red Cervera, que contará el próximo año con 50 millones en subvenciones y 480 millones para "facilidades de crédito" y que pretende ser la conexión "entre empresas, universidades y Centros Públicos de Investigación".

Finalmente, el nuevo titular de Economía se ha referido a la transposición tecnológica, anunciado una nueva convocatoria de Fond-ICO Global, con la inclusión de una nueva categoría "en aras de dinamizar la inversión de la 'start ups' que realicen inversiones en coordinación con universidades". Además, apuesta por aspirar a que España esté a la cabeza de áreas como la Inteligencia Artificial, vehículos autónomos o el Internet de las cosas.