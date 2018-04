Los abuelos separados de sus nietos reaccionan al desencuentro entre letizia y sofía

La Asociación de Abuelos Separados de sus Nietos reaccionó este jueves ante el desencuentro que mantuvieron el pasado domingo la reina Letizia y su suegra, la reina Sofía, por una fotografía con la princesa Leonor, y alertó de que no se debe "manipular a los niños en contra de sus abuelos".

"No vamos a centrarnos en si estos gestos están bien o mal, sino en la situación que viven los niños con estas actitudes", comienza un comunicado emitido por los Abuelos Separados de sus Nietos, que se vieron identificados en la Reina Emérita en el momento en que su nuera, la actual Reina, evitó que se hiciera una foto con su nieta.

Esta situación es para ellos "más frecuente de lo que nos gustaría", aunque reconocieron que "como abuelos no debemos imponer nuestra voluntad". Y es que "los niños no son propiedad de nadie, serán personas independientes y sus criterios familiares deben ser de ellos, no impuestos", agregaron.

Tras la misa del Domingo de Pascua en la catedral de Palma, doña Letizia se interpuso en una foto de su hija Leonor y la reina Sofía, manteniendo un pequeño rifirrafe. Según se aprecia en las imágenes, al salir del templo doña Sofía besó a Leonor y, a continuación, la actual Reina acudió a limpiar la cara de la niña.

"Los nietos ven en los mayores complicidad, tranquilidad y una serie de valores que solo pueden transmitir los abuelos", explicó la asociación de abuelos, que aboga por impulsar "campañas de concienciación" para que "los componentes de la familia sepan que nadie usurpa o relega de mala fe a otros miembros de la familia del cariño y amor que se merecen".

