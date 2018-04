Los obispos, a los adolescentes: "Si te lo cuestionas todo, cuestiónate por qué no ir a clase de religión"

Los obispos españoles han lanzado la campaña de 2018 'Me apunto a religión' con la que invitan a los adolescentes que nunca han ido a clase de religión a "cuestionarse" por qué no asisten. "Si te lo cuestionas todo, cuestiónate por qué no ir a clase de religión", subrayan.

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

De esta forma, buscan animar a los jóvenes a inscribirse en la clase de Religión. Actualmente, según los últimos datos de la CEE correspondientes al curso 2016-2017,el 63% de los alumnos españoles --3,6 millones del total de 5,7 millones de alumnos escolarizados-- elige la clase de Religión católica. Si bien, en los colegios públicos, este dato baja hasta el 53% y en los centros de titularidad canónica sube hasta un 99%. En Bachillerato, la eligieron un 46%.

INCREMENTO "NOTABLE" ESTE CURSO

Aunque la CEE no dispone de los datos actualizados del último curso, ha avanzado que de las cifras recopiladas hasta el momento, se desprende que se ha producido un "incremento notable" en el porcentaje de alumnos de ESO y Bachillerato que la eligen, un aumento que atribuyen a la "normalización" de los horarios de la asignatura.

La campaña se dirige por primera vez y principalmente a aquellos jóvenes y adolescentes que ya no se inscriben a la clase de religión o que nunca se han apuntado a esta asignatura. La decisión de dirige a estos alumnos se debe a que la CEE ha constatado que "a partir de los 12-13 años son los mismos alumnos los que toman la decisión sobre su inscripción a esta clase".

El obispo César Franco ha defendido que la elección de la asignatura de Religión es "una opción de libertad" y es "necesaria y buena tanto si no tienen fe como si la tienen". "El conocimiento religioso aporta aporta a la persona un plus de humanismo", ha apostillado.