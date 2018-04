El grupo de trabajo del Gobierno para el reto demográfico cumple un año sin que haya fecha para aprobar la Estrategia

El grupo de trabajo "político" para abordar el reto demográfico cuya creación fue aprobada por el Consejo de Ministros con el objetivo de alcanzar una Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico a medio y largo plazo, cumplirá este sábado 7 de abril un año de trabajo, sin que haya fecha para aprobar la estrategia.

La creación de este grupo surgió en el marco de la decisión del Gobierno junto a las comunidades autónomas de elaborar y desarrollar una Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, de naturaleza global y transversal, "que diseñe una respuesta conjunta y de futuro para paliar la problemática del progresivo envejecimiento poblacional, del despoblamiento territorial y de los efectos de la población flotante".

Así lo acordaron el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y los presidentes de las CCAA reunidos el 17 de enero de 2017 en la Conferencia de Presidentes en el Senado. Unos días después, el 27 de enero de ese mismo año se creó el Comisionado del Gobierno frente al Reto Demográfico y se nombró presidenta del mismo a Edelmira Barreira.

En una pregunta parlamentaria, el senador de Compromís Carles Mulet interrogó al Gobierno el pasado mes de noviembre sobre: "¿Cuándo estaría prevista la aprobación definitiva de la Estrategia frente al reto demográfico? y ¿con qué recursos económicos estaría dotada esta Estrategia?".

En su respuesta, fechada en febrero de 2018, el Gobierno no responde a ninguna de las dos cuestiones sino que se limita a explicar que en la tarea de elaborar dicha Estrategia se toman en consideración los trabajos de las comisiones en la materia y las conclusiones que emanen de la Comisión Especial de Estudio sobre la Evolución Demográfica de España, en la que ha comparecido la Comisionada del Gobierno frente al Reto Demográfico.

El Ejecutivo señala que también se tienen en cuenta los trabajos del Foro de Regiones Españolas con Desafíos Demográficos, que celebró su última convocatoria en Teruel, en junio de 2017, y una reunión con la Comisionada del Gobierno, para compartir las prioridades a la hora de afrontar los desafíos demográficos.

A ello se suma, según precisa, la creación de un Grupo Interinstitucional y el desarrollo de las tareas para definir las iniciativas y avances que permitan hacer frente a los problemas asociados al envejecimiento, la baja natalidad o los desequilibrios en la distribución de la población, "con la voluntad de plantear las propuestas más adecuadas y acertadas ante problemas de gran complejidad, que demandan una perspectiva de medio y largo plazo".

El Gobierno precisa que asimismo están trabajando en la necesidad de trasladar la sensibilidad respecto a los desafíos demográficos al conjunto de políticas públicas, tanto en lo que respecta al envejecimiento de la población, con "los acuerdos en torno al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia"; al fomento de la natalidad, "trabajando en la definición de medidas de conciliación"; o la atención a la problemática de la despoblación, "desarrollando medidas de respaldo a jóvenes y mujeres o concentrando esfuerzos para favorecer la generación de oportunidades".

IMPLICAR A LAS INSTITUCIONES EUROPEAS

Igualmente, señala la importancia de defender ante las autoridades de la Unión Europea la necesidad de que las políticas de la Unión, y con ello sus prioridades y programaciones, tengan en cuenta y contribuyan a dar respuesta a los desafíos demográficos que, según apostilla el Gobierno en su respuesta, "en la mayoría de los aspectos son comunes a todos los Estados miembros".

Precisamente, en su última comparecencia ante la Comisión especial sobre la evolución demográfica en España en el Senado, el pasado 19 de junio de 2017, la comisionada del Gobierno frente al reto demográfico, Edelmira Barreira, anunció que iba a viajar a Bruselas con el objetivo de mantener distintas reuniones con autoridades europeas, a fin de trasladarles las "inquietudes" de España frente al desafío demográfico.

Según defendió la comisionada del Gobierno frente al reto demográfico durante su comparecencia en el Senado, la "implicación de las instituciones europeas podría ser una parte importante en la solución" de esta problemática.

En este sentido, Barreira recordó que, desde la Comisión Especial sobre la evolución demográfica en España, "se ha defendido desde el primer momento la necesidad de reivindicar la dimensión europea del desafío demográfico y de impulsar el acceso a los fondos europeos que puedan contribuir a paliar esta problemática".

¿INVIERNO DEMOGRÁFICO?

Entre los meses de abril y junio de 2017, diferentes expertos comparecieron ante la Comisión Especial sobre la evolución demográfica en España en el Senado, a propuesta de los distintos grupos parlamentarios.

Entre ellos, se encuentra el director general de la Fundación Renacimiento Demográfico, Alejandro Macarrón, propuesto por el PP, quien planteó la posibilidad de acortar los ciclos formativos y de que los jóvenes salgan antes de la Universidad para que puedan formar una familia más pronto y frenar así lo que el experto definió como "suicidio demográfico en España".

Por su parte, el profesor adjunto del departamento de Sociología de la Universidad del País Vasco Unai Martín, propuesto por el Grupo Parlamentario Vasco, advirtió de que España no se encuentra en un "invierno demográfico" y defendió que en la actualidad "no hace falta tener tantos hijos" como antes porque antes uno de cada cuatro niños nacidos moría en el primer año mientras que ahora la mayoría llega a la edad reproductiva. También propuso actuar sobre la "estructura social antinatalista" en la que los jóvenes se emancipan cada vez más tarde al no tener independencia económica.