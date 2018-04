Cada vez más plantas 'hacen cumbre' en las montañas por el cambio climático

8/04/2018 - 10:47

MADRID, 08 (SERVIMEDIA)

El número de especies de plantas en las cimas de las montañas europeas se ha multiplicado en los últimos 150 años debido al calentamiento global, cuando anteriormente esos hábitats estaban reservados sólo para las más duras y resistentes.

Así lo asegura un equipo internacional de 53 investigadores de 11 países europeos en un estudio publicado en la revista 'Nature'. Entre los científicos hay cuatro del Instituto Pirenaico de Ecología (IPE-CSIC), de Huesca: Olatz Fernández, Daniel Gómez, María J. Herreros y Sara Palacio.

Los autores afirman que se ha producido un aumento considerable de la cantidad de especies de plantas en 302 picos de montaña europeos en el último siglo y medio y que, además, esta tendencia se está acelerando.

Achacan esta circunstancia a los incrementos de temperatura, por lo que demuestran que la flora está tratando de seguir el ritmo de las consecuencias de la aceleración de los impactos antropogénicos en todo el sistema de la Tierra.

En la década comprendida entre 1957 y 1966 se produjo un incremento de 1,1 especies de media en cada una de las 302 cimas montañosas estudiadas. Entre 2007 y 2016, ese promedio ha aumentado a 5,5.

El estudio no muestra cuánto han aumentado las nuevas especies de plantas en las cumbres de especies existentes que han estado creciendo en zonas altas durante siglos, pero las cifras indican que eso podría estar sucediendo u ocurrirá en el futuro.

"Algunas de las especies que se han adaptado a las condiciones frías y rocosas en las cumbres de las montañas probablemente desaparecerán a largo plazo. No tienen otro lugar adonde ir y no pueden desarrollarse lo suficientemente rápido para poder competir con los recién llegados, que son más altos y más competitivos en climas más cálidos", explica Manuel Steinbauer, de la Universidad de Aarhus (Dinamarca) y autor principal del estudio.

MICROCLIMAS

A pesar de que es probable que las especies altamente especializadas en las cumbres de las montañas sean superadas en el futuro, esto no es absolutamente seguro. "Las especies que se mueven hacia arriba a menudo provienen de pastizales sobre la línea de árboles, pero no pueden sobrevivir en todas partes en la cima de la montaña, por lo que no es seguro que constituyan una amenaza para todas las especies existentes allá arriba y los microclimas también juegan un papel", explica Steinbauer.

Jens-Christian Svenning, del Departamento de Biociencias de la Universidad de Aarhus, añade que, "aunque las especies existentes en las cimas de las montañas no están en peligro, la fuerte aceleración de los efectos del calentamiento global en las comunidades de plantas en los picos es motivo de preocupación, ya que esperamos un cambio climático mucho más fuerte hacia 2100".

SÓLO EN EUROPA

El estudio no podría haberse hecho en ningún lugar salvo Europa, no porque las plantas tuvieran 'miedo a las alturas' en otras partes del mundo, sino por que sólo en este continente hay datos de cómo se han desplazado desde la década de 1870.

Por lo tanto, los investigadores no sólo han escalado las montañas muchas veces para registrar la flora meticulosamente, sino que algunos de ellos también han profundizado en los 150 años de registros cuidadosamente conservados por cientos de botánicos de toda Europa.

"Las cimas de las montañas tienen la gran ventaja de que no se mueven. Por lo tanto, podemos estar seguros de que hemos investigado precisamente en los mismos lugares que los botánicos del pasado. No podríamos comparar los registros antiguos de las laderas de las montañas o valles con nuestras propias investigaciones si no podíamos estar seguros de que habíamos mirado en los mismos lugares. Por supuesto, en ese momento no había GPS", apunta Sonja Wipf, del Instituto Federal Suizo de Investigación Forestal, de Nieve y Paisaje.

Uno de los muchos botánicos fue el profesor suizo Josias Braun-Blanquet (1884-1980), quien hace más de un siglo predijo que este tipo de estudio podría ser necesario: "Para crear una base sólida para el futuro, investigué numerosos picos montañosos en detalle. [...] Sobre la base de una descripción exhaustiva de las ubicaciones, no será difícil verificar mis listas de especies y un aumento o la disminución de la riqueza de especies en el futuro será posible de detectar con gran certeza", escribió en 1913.

"Confiamos en que estos datos antiguos sean de alta calidad. Y para asegurarnos de que nuestros propios datos nuevos también sean buenos, en varias cumbres hemos tenido que subir dos personas para recopilar datos de forma independiente", subraya Sonja Wipf, que ha sido responsable de recolectar gran parte de la información nueva.

(SERVIMEDIA)

08-ABR-18

MGR/caa