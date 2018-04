El Papa avisa de que el demonio "no es un mito" y se manifiesta en forma de "odio o envidia"

9/04/2018 - 12:08

El Papa Francisco alerta de que el demonio "no es un mito" pero precisa que no necesita "poseer" a las personas sino que está en el mundo en forma de "odio, tristeza o envidia". Así lo afirma en su nueva exhortación 'Gaudete et Exsultate' (Alegraos y regocijaos) sobre la santidad en el mundo actual.

ROMA/MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

"No pensemos que es un mito, una representación, un símbolo, una figura o una idea. Ese engaño nos lleva a bajar los brazos, a descuidarnos y a quedar más expuestos. Él no necesita poseernos. Nos envenena con el odio, con la tristeza, con la envidia, con los vicios", avisa el Pontífice en el último capítulo del documento.

"En tiempos de Jesús --recuerda Bergoglio-- se podía confundir la epilepsia con la posesión del demonio. Sin embargo, eso no debe llevarnos a simplificar tanto la realidad diciendo que todos los casos narrados en los evangelios eran enfermedades psíquicas y que en definitiva el demonio no existe o no actúa".

Precisamente, destaca que el demonio aparece en la primera página de la Biblia y que la última frase de la oración del Padrenuestro pide a Dios que libre a su pueblo "del Malo", no refiriéndose "al mal en abstracto". Además, añade que la convicción de que este "poder maligno" está entre las personas, es "lo que permite entender por qué a veces el mal tiene tanta fuerza destructiva". Para combatirlo, propone la oración, la Misa o las obras de caridad.

Hace dos semanas el diario italiano 'La Repubblica' publicó una noticia según la cual el Papa Francisco habría dicho que el infierno no existe. El Vaticano emitió un comunicado en el que precisó que no se trataba de "frases textuales" del Papa sino de una "reconstrucción" del fundador del periódico tras una conversación informal con él.