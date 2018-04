FACUA reclama a la AEPD multas "contundentes" contra Facebook y Cambridge Analytica por la filtración de datos

9/04/2018 - 14:26

FACUA-Consumidores en Acción ha reclamado a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) que sancione "de manera contundente" a Facebook Spain y a la consultora británica Cambridge Analytica por la filtración de datos privados que habría afectado a cerca de 137.000 usuarios españoles, según las primeras estimaciones.

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

Según ha informado este lunes 9 de abril la asociación, la denuncia contra la multinacional de Mark Zuckerberg y contra la consultora es consecuencia de las "presuntas irregularidades cometidas en el tratamiento de informaciones personales sensibles de usuarios de esta red social".

"Hay una falta de diligencia por parte de los responsables de la custodia y vigilancia de los ficheros de datos personales de usuarios de Facebook", ha explicado FACUA, que ha destacado que en su escrito dirigido a la AEPD incide en que "el posible acceso ilícito a datos personales recogidos de Facebook implica poder conocer información relevante sobre la ideología, afiliación sindical, religión, vida sexual y creencias de los afectados".

Asimismo, la asociación ha remarcado al organismo estatal que el artículo 7 de la Ley Orgánica 15/1999, en su apartado segundo, señala que "sólo con el consentimiento expreso y por escrito del afectado podrán ser objeto de tratamiento los datos de carácter personal que revelen la ideología, afiliación sindical, religión y creencias".

FACUA ha recordado que el artículo 44 de la Ley Orgánica 15/1999 considera una infracción muy grave "la recogida de datos de forma engañosa o fraudulenta", y añade que las infracciones de este tipo "serán sancionadas con multa de 300.001 a 600.000 euros", tal y como recoge el artículo 45 de esta misma ley en su apartado tercero.

Facebook notifica desde este lunes a todos los usuarios que se han visto afectados por la filtración de Cambrigde Analytica a través de su aplicación This Is Your Digital Life, que obtuvo datos personales sin autorización de más de 87 millones de usuarios de la red social.