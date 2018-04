El Foro de la Familia anima a participar este domingo en la Marcha por la Vida: "Nos falta uno de cada seis niños"

9/04/2018 - 18:15

El director general del Foro de la Familia, Javier Rodríguez, ha animado a participar en la Marcha Sí a la Vida que este domingo 15 de abril recorrerá el centro de Madrid porque, según ha indicado, "sobran razones para esta manifestación" y "lo que falta es uno de cada seis niños", en referencia a los no nacidos.

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

Según indica, "en los últimos 10 años, han nacido 5 millones de bebés, mientras que el número de abortos voluntarios supera el millón". "Es decir, que uno de cada seis niños en España no puede abrazar a su madre, no puede jugar con sus amigos en el parque, no puede estudiar, no puede soñar con un futuro mejor, porque éste se le ha negado", afirma.

Además, añade que la situación es "aún peor" para aquellos "a quienes se les detecta un cromosoma de más u otro tipo de alteraciones durante los embarazos". Según los últimos estudios, señala, "España está cerca del cien por cien de abortos si se detecta el síndrome de Down en las pruebas de la gestación".

"Nuestra normativa está condenando a la desaparición a las personas con síndrome de down, precisamente cuando han superado todas las barreras que se les había puesto. Si no se les deja nacer, no podrán seguir demostrando que no tienen límites", subraya.

A su juicio, estos datos demuestran una "frialdad" que "está congelando al país en lo más profundo del invierno demográfico". "Un país en el que un 20 por ciento de los embarazos acaban en aborto cuando está lejos de la tasa de reemplazo y a la cola de la natalidad en Europa es insostenible", añade. Por ello, propone potenciar y defender la natalidad con medidas que protejan la maternidad, "cambiando la percepción que se tiene de ella".

"Debemos repensar las leyes que han permitido que un país con serios problemas de reemplazo generacional haya perdido una sexta parte de los nacimientos de manera voluntaria", concluye Rodríguez.