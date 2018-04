La Comisión 8 de Marzo no se plantea crear un partido ni integrarse en uno porque el movimiento feminista es "autónomo"

9/04/2018 - 18:15

La Comisión 8 de Marzo, convocante de la huelga feminista, no se plantea "de momento" la posibilidad de crear un partido político ni integrarse en alguno de los que ya existen porque el 8-M es un movimiento feminista es "autónomo" e "independiente".

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

"De momento, el 8-M como ente o sujeto político en concreto ni lo hemos barajado", aseguran a Europa Press desde la Comisión, que este domingo celebró una reunión de trabajo para hacer un balance de su actividad en los últimos meses.

El encuentro, que duró unas 10 horas y al que asistieron casi un centenar de voceras de la Comisión, tuvo lugar justo un mes después de la huelga feminista. Las asistentes coincidieron en destacar "el éxito" de la convocatoria y se emplazaron a seguir trabajando por la causa feminista.

En la reunión no se cerró la estrategia ni los pasos a seguir a partir de ahora porque tienen intención de marcar las pautas en el próximo encuentro, que tendrá lugar alrededor del 8 de mayo. "Son temas que hay que decidir con más tiempo", alegan.

Tampoco se han planteado la posibilidad de que algún partido les ofrezca concurrir a las elecciones municipales y autonómicas de 2019. "Eso no se ha hablado, no sé si se va a hablar en algún momento", subrayan, al tiempo que hacen hincapié en lo "tantísimo" que han trabajado para que el 8-M sea un colectivo "independiente y autónomo".

Desde la Comisión 8-M recalcan que seguirán denunciando el machismo y la desigualdad "desde abajo" y defienden que para eso no es necesario estar en "la política institucional". No obstante, sostienen que eso no quita que en un futuro tomen la decisión de "estar en la agenda política" y reunirse con los partidos para que "les escuchen". "Vamos a seguir exigiendo, pero no metiéndonos en un partido porque somos autónomas", insisten.

Tras analizar los "errores", "los pros y contras" del trabajo de la Comisión, y de "reestructurarla", las voceras del 8-M sostienen que "hay que trabajar todavía" y que deben hacerlo "en red", como hasta ahora, especialmente desde los barrios y asambleas. "Hay un tejido social muy fuerte que sigue en movimiento", afirman.

La Comisión tampoco se ha marcado un calendario ni ha abordado la posibilidad de convocar nuevas movilizaciones. De momento no tienen previstas nuevas manifestaciones, según explican a Europa Press, pero añaden que "la actualidad manda".