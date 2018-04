Vanessa Pérez, Premio del CEU 'Bárbara Castro, a un corazón de madre': "Nunca dudéis sobre la vida de un hijo"

Vanessa Pérez Becerra, una extremeña de 37 años, que luchó por dar a luz a su sexta hija pese a venir con una grave enfermedad que la permitió vivir solo tres meses, ha recogido este lunes 9 de abril el 'Premio Bárbara Castro, a un corazón de madre' que concede la Universidad CEU San Pablo y ha pedido "nunca dudar de la vida de un hijo".

La vida de esta madre no ha sido fácil, según ha relatado, pues ha sufrido problemas económicos, malos tratos, se quedó viuda y su actual pareja tiene una grave enfermedad que le ha dejado en silla de ruedas.

En cualquier caso, pide no dudar "nunca" sobre la vida de un hijo. "Desde el momento de la concepción es una vida que tiene su corazoncito. Sé por experiencia que la vida no es fácil; podemos acudir a distintas asociaciones en la que nos brindarán ayuda. Prefiero superar el perder a mi hija, sabiendo que le he dado la vida, que pensar en un aborto y nunca poderle besar ni acariciar, ni ponerle cara", ha subrayado.

El presidente de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, Carlos Romero, y el padre de Bárbara Castro, Antonio Castro, han sido los encargados de entregar el galardón en un acto organizado por el Instituto CEU de Estudios de la Familia y la Asociación Católica de Propagandistas. El premio 'Bárbara Castro. A un corazón de madre' tiene como objetivo premiar el apoyo a la maternidad o su vivencia en situaciones de dificultad.

Por otro lado, se han entregado los 'Premios CEU en defensa de la vida', en sus dos categorías: Defensa Pública de la Vida, que ha sido para el presidente de la Fundación Madrina, Conrado Giménez, y los premios a la creatividad en defensa de la Vida, que han recogido tres alumnos CEU, por sus ensayos sobre la vivencia con discapacidad, en concreto, en dos de los casos, sobre el síndrome de Down.

El presidente de la Fundación Madrina, Conrado Giménez, ha señalado que "el reconocimiento es para las madres heroicas que siguen con su embarazo dando testimonio de vida y esperanza". Además ha subrayado que "la familia es la empresa más importante que tiene un país".

Al acto también han asistido el rector de la Universidad, Antonio Calvo, la vicerrectora de Alumnos, María Isabel Abradelo, el Defensor Universitario, Andrés M. Gutiérrez, el director del Instituto CEU de Estudios de la Familia, Elio Gallego, el sacerdote de la diócesis de Córdoba y amigo de la Familia de Bárbara Castro, José Juan Jiménez Güeto, y Leonor y la madre de Bárbara Castro.