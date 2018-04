Expertos destacan el papel que da el Papa al "sentido del humor" y al "genio femenino" en su exhortación sobre santidad

9/04/2018 - 19:13

Expertos en la Iglesia católica destacan de la exhortación del Papa Francisco 'Gaudete et Exsultate' (Alegraos y regocijaos), publicada este lunes 9 de abril, la importancia que da al "genio femenino" y al "sentido del humor" e interpretan el texto como una "vuelta a la carga" sobre lo que ya escribió en 'Evagelii Gaudium' para animar a los católicos a "vivir a fondo su fe en medio del mundo".

Al profesor de la Universidad de Navarra Pablo Blanco le llama la atención la insistencia que hace el Papa en que para ser santo hace falta "sentido del humor" y "alegría" y le recuerda a lo que decía Santa Teresa de Jesús: que "un santo triste es un triste santo". Por ello, cree que si se hiciera una interpretación libre del título del documento papal se podría traducir por "dad botes de alegría".

Además, destaca en declaraciones a Europa Press que Bergoglio presenta la santidad como "un camino que es para todos" y no solo para "mentes privilegiadas" o "espíritus sutiles", de forma que puede llegar a la santidad desde "una ama de casa" hasta "un conductor de autobús" y no únicamente un sacerdote o una monja.

Sobre la petición que hace el Papa de defender tanto la vida del no nacido como la de los pobres y migrantes, Blanco precisa que a veces se tiene "un sentido un poco restringido de un pobre" y dice que es "radicalmente falso" que los católicos solo se encargan de defender al no nacido porque "es la institución que más tiempo, energía y dinero dedica a los pobres". En todo caso, añade que defender a los no nacidos y a las madres también es una tarea de la Iglesia en su ayuda a "los necesitados".

También pone de relieve que el Papa ponga el ejemplo de mujeres santas en la exhortación; y su advertencia sobre el uso de las nuevas tecnologías para que se usen "con sentido cristiano", sin "insultar ni trolear en las redes".

Por su parte, el catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado en la Universidad Complutense Rafael Palomino lee el texto como una invitación a los católicos a "vivir a fondo su fe en medio del mundo" volviendo así sobre "uno de los grandes temas del Concilio Vaticano II".

Según precisa Palomino a Europa Press, algunos estudiosos de la religión denominan la época actual como "post-secularizada". Además, cita al rabino inglés Jonathan Sacks, quien para referirse a esta época utiliza la metáfora referida al medioambiente y la designa como "un cambio climático cultural que enfrenta lo religioso a un nuevo ecosistema dominado por los mercados globalizados, las tecnologías o las estructuras impersonales de poder".

INVERNADERO ESPIRITUAL

En medio de este cambio climático, subraya Palomino, la religión puede reaccionar de varias maneras: aislarse en un "invernadero espiritual" esperando que pase el cambio climático cultural --"algunos entienden que esto es lo que propondría el libro 'Benedict Option', de moda en Estados Unidos--"; enfrentarse al ecosistema cultural mediante "fórmulas fundamentalistas que pretenden encajonar la realidad, a veces también mediante la violencia, en imaginados tiempos mejores o en nuevas utopías" o "acomodarse mediante exigencias y mensajes edulcorados".

Frente a estas tendencias, Palomino cree que la exhortación 'Gaudete et Exsultate' "vuelve a la carga sobre lo que ya el Papa escribió en 'Evagelii Gaudium' para invitar a los católicos a vivir a fondo su fe en medio del mundo".

El catedrático también considera "especialmente importante" que el Papa subraye el 'genio femenino' y asegura que "está en línea con investigaciones recientes (especialmente de Rodney Stark) que han redescubierto la importancia de la mujer en la cristianización del imperio romano".

Asimismo, destaca "la advertencia del Papa contra el nuevo gnosticismo o el nuevo pelagianismo que pueden contagiar la mentalidad de los cristianos hoy en día: reducir la fe a una compleja teoría descarnada o confiar la salvación al esfuerzo personal, del que el cristianismo no sería sino una especie de 'manual de auto-ayuda'". Palomino recuerda que se trata de algo que también denunció la Congregación para la Doctrina de la fe en su documento 'Placuit Deo', del pasado mes de febrero.