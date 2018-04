'Provida' marcharán este domingo por las calles de Madrid para "celebrar la vida" y pedir leyes que la "defiendan"

10/04/2018 - 15:36

Asociaciones 'provida' saldrán a la calle el próximo domingo 15 de abril para manifestarse por la defensa de la vida desde su concepción hasta la muerte natural, y con un aspecto reivindicativo, con el fin de "dar un toque" a los políticos para que cambien las leyes "que no son en favor de la vida" y pedir el apoyo a la sociedad médica. La marcha ha sido organizada por la Plataforma Sí a la Vida, formada por más de 500 asociaciones, con motivo del Día Internacional de la Vida.

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

"Queremos dar un toque a los legisladores para que cambien las leyes que en este momento no son en favor de la vida, también una llamada de atención a la sociedad médica para que trabaje e investigue por la defensa de la vida desde el inicio hasta el final, y al mundo laboral para defender con leyes buenas a la mujer trabajadora y a las familias para que puedan conciliar y tener más libertad en la apertura a la vida", ha subrayado la directora de Fundación RedMadre, Amaya Azcona.

Así lo ha indicado este martes 10 de abril durante la presentación de la Marcha que tendrá lugar este domingo 15 de abril a partir de las 12,00 horas y que discurrirá desde la calle Serrano hasta la Puerta de Alcalá, donde tendrá lugar el acto central, con actuaciones musicales, testimonios y la lectura del manifiesto. Además, cuenta con la participación de 350 voluntarios que han repartido más de 40.000 flyers y 8.000 carteles.

La portavoz de la Marcha Sí a la Vida, Marta Páramo, que fue madre a los 16 años, ha animado a sus coetáneos a unirse al recorrido y a darse cuenta de que "la vida es un regalo, independientemente de las capacidades físicas o intelectuales". Además, para llegar a los jóvenes, este año, la iniciativa cuenta con el hashtag #conectaconlavida para difundir el evento en las redes sociales.

La celebración contará con la actuación del grupo musical de jóvenes 'Hermanos Martínez' que ha compuesto una canción titulada 'Que viva la vida' especialmente con motivo de esta Marcha, y que se convertirá en el 'single' de su segundo disco.

"Nos pueden tachar de una cosa o de otra pero esto es algo natural que se defiende porque nos sale de dentro, y es algo bonito, defender la vida", ha explicado Borja Martínez, uno de los componentes del grupo, para invitar a los jóvenes a que "no tengan miedo" a mostrar su apoyo a la vida desde la concepción hasta la muerte natural en todos los ámbitos, en la calle o en la universidad.

La presidenta de la Federación Española de Asociaciones Provida, Alicia Latorre, ha pedido una ley "que defienda la vida en toda circunstancia" y ha criticado la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo que, a su juicio, está "llena de eufemismos" y es "inconstitucional".

En este sentido, ha indicado que van a apelar al Tribunal Constitucional para que "de una vez por todas se defina" y se pronuncie sobre el recurso de inconstitucionalidad presentado por diputados del PP en el año 2010 o, al menos, mientras tanto, que la ley del aborto quede "parada".

AGRADECEN LA VOZ DEL PAPA

Sobre la exhortación del Papa Francisco 'Gaudete et Exsultate' (Alegraos y regocijaos), sobre la llamada a la santidad en el mundo actual, presentada este lunes 9 de abril, y en la que Francisco pide defender por igual tanto la vida del no nacido como la de los pobres y migrantes y que, en concreto, subraya que la defensa de la vida del no nacido debe ser "clara, firme y apasionada", los impulsores de la Marcha han "agradecido la voz del Papa". En todo caso, han precisado que su concentración no es de tipo religioso y han añadido que no admiten "adhesiones políticas"

Latorre también ha insistido en que desde la Plataforma muestran su rechazo a toda la violencia "tanto antes de nacer como en cualquier momento, hacia la mujer, el hombre y los niños".