Zoido sobre el envío de informes policiales sobre Helena Maleno a Marruecos: "España no ha enviado ni uno ni cuatro"

10/04/2018 - 17:38

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha asegurado este martes que "ni a Marruecos ni a las autoridades marroquíes la Policía Nacional ni el Gobierno de España ha enviado ningún informe que vincule a Helena Maleno con nada". "Ni uno ni cuatro", ha subrayado.

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

Así lo ha puesto de manifiesto Zoido ante el Pleno del Senado, en la sesión de control al Gobieno al ser preguntado por el senador de Bildu Jon Iñárritu en relación con los supuestos informes de la Policía Nacional sobre la activista Helena Maleno y su actividad en la frontera sur.

El titular de Interior ha dicho que la "única instancia" que ha solicitado a la Policía Nacional un informe ha sido un juzgado de Madrid "y, como policía judicial, han cumplido con su obligación y se lo han entregado a la autoridad judicial que se lo había reclamado". "La Policía Judicial solo responde ante la autoridad judicial y eso usted lo debe saber, aunque creo que no es muy partidario de la división de poderes", ha espetado.

Por su parte, el senador de Bildu ha denunciado "la injusta situación que está viviendo Helena Maleno", y ha advertido de que la cosa "es grave" y Maleno está "en riesgo", como también lo están los tres bomberos de Sevilla que serán juzgados en mayo en Grecia por presunto tráfico ilegal de personas migrantes, o el barco de Poactiva Open Arms, retenido por las autoridades italianas.

"Ustedes no la han promovido para recibir el Premio Nobel o el Príncipe de Asturias, como habría sido de sentido común, sino que la han señalado, la han criminalizado y la están poniendo en peligro", ha criticado el senador Iñárritu, para después acusar al ministro de mentir en este asunto, e instarle a depurar responsabilidades por el caso o a dimitir.

"Yo no le he mentido y, por tanto, no tengo ahora mismo intención de dimitir", ha replicado el ministro de Interior, que ha zanjado diciendo que lo que al Gobierno "le preocupa es salvaguardar las vidas humanas" allí y ha recordado que en 2017 los servicios españoles, con ayudas de algunas ONG, han salvado "21.760 vidas que llegaban en 1.289 embarcaciones".