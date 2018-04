Méndez de Vigo avanza que el CSD y RTVE trabajarán para incrementar la cuota de pantalla del deporte femenino

10/04/2018 - 18:45

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, ha avanzado este martes que el Consejo Superior de Deportes (CSD) y Radio Televisión Española (RTVE) trabajarán conjuntamente para incrementar la cuota de pantalla dedicada al deporte femenino español en los canales de la corporación pública.

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

Así lo ha asegurado en el Pleno del Senado tras una pregunta de la senadora de PNV María Eugenia Iparraguirre en la que reclamaba la valoración del Gobierno sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos por RTVE para la retransmisión de los partidos de la máxima categoría del balonmano femenino, deporte en el que la selección española ha llegado a lograr el subcampeonato de Europa y una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos en los últimos años.

Según la senadora vasca, RTVE debe retransmitir un partido en directo en el canal Teledeporte todos los viernes a las 21 horas pero, según asegura, solo se ha cumplido en el 60% de las jornadas de la competición, y desde enero apenas la mitad de las semanas. En este sentido, ha lamentado que los partidos de balonmano femenino suelen quedar desplazados por otras competiciones masculinas y acaban relegados a la emisión en diferido. "Los clubes han cumplido su parte, y el Gobierno no", ha apostillado la senadora.

"Usted se ha referido a que los partidos no se han retransmitido en directo, y ese dato no lo tengo, por tanto agradezco que me lo dé", se ha excusado Méndez de Vigo, comprometiéndose a preguntar a Radio Televisión Española (RTVE) por qué no emite todos los viernes por la noche un partido en directo de la división de honor femenina de balonmano, como garantizaba un convenio suscrito por la Corporación con esta competición deportiva. "Los acuerdos están para cumplirlos", ha sentenciado el ministro.