Cifuentes. los investigadores de la crue constatan que faltan documentos que avalen el máster de cifuentes

11/04/2018 - 13:31

MADRID, 11 (SERVIMEDIA)

Los observadores externos de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) designados para supervisar la investigación impulsada por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y esclarecer las posibles irregularidades en la obtención del máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, constataron este miércoles que faltan documentos que avalen la versión de la presidenta madrileña.

Parte de los documentos requeridos por los miembros del procedimiento de información reservada abierto por la institución académica "no obran" en el expediente, entre otras cuestiones porque varios profesores y funcionarios citados a declarar, entre los que se encuentra el director del máster, Enrique Álvarez Conde, evitaron comparecer.

Por el momento "no parece que haya Trabajo de Fin de Máster", tal y como expuso el presidente de la CRUE, Roberto Fernández, quien añadió que "si un político dice que tiene un máster y no lo tiene, me parece un motivo de dimisión de su cargo" siempre y cuando "no esté en garantía de demostrar" que lo cursó.

Carmen Ruiz y José Ángel Contreras, de los servicios de inspección de la Universidad de Murcia y la Universidad de Burgos, respectivamente, fueron los designados por los rectores de las universidades españolas para supervisar la investigación interna que ordenó abrir el rector de la URJC, Javier Ramos, el pasado 21 de marzo.

Ambos precisan en su informe que parte de la documentación que necesitan para llevar a cabo sus funciones no ha podido ser recabada, ya que varios de los implicados solicitaron aplazar sus comparecencias ante los investigadores alegando motivos médicos.

Ellos son Enrique Álvarez Conde, director del máster y la persona que ordenó "reconstruir" el acta del Trabajo de Fin de Máster; Cecilia Rosado, una de las profesoras que firma el acta, con dos firmas supuestamente falsificadas; Clara Souto, otra de las profesoras que sí alegó que su firma era falsa, y Amalia Calonge, la funcionaria que habría modificado las notas en el expediente de Cristina Cifuentes.

Estas ausencias, unidas a la documentación entregada a la Fiscalía Provincial de Madrid, habrían retrasado las pesquisas del grupo de investigadores, que han suspendido provisionalmente el proceso de información reservada.

El rector de la URJC, Javier Ramos, ya avanzó el pasado viernes en una comparecencia ante los periodistas que parte de la documentación que debería estar en los registros de la universidad no aparece, algo que también expusieron este miércoles los investigadores externos de la CRUE.

La presidenta del supuesto tribunal que evaluó el trabajo final de Cifuentes, Alicia López de los Mozos, aseguró el pasado jueves que la firma que aparece en el acta con su nombre es falsa y que ella no evaluó en ningún momento a la dirigente del PP madrileño. Así consta en un documento facilitado por el rector a la prensa la semana pasada.

Para el presidente de los rectores españoles y rector de la Universidad de Lleida, Roberto Fernández, los hechos son de una "enorme gravedad" y opinó que "no parece que todas las notas estén de manera correcta y legal" en el expediente de la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes.

EL RECTORADO ACTUARÁ CON "CONTUNDENCIA"

Ante las presuntas irregularidades puestas de manifiesto por la propia investigación interna de la URJC, Fernández aseguró que el Rectorado de esta universidad "actuará en consecuencia", al tiempo que manifestó que la CRUE "deplora y condena cualquier acto de irregularidad o ilegalidad", por ser "impropio de una universidad".

También defendió el "rigor" y "prestigio" de los títulos universitarios expedidos por el momento por la Universidad Rey Juan Carlos y apostilló que las universidades "somos de las instituciones españolas más evaluadas".

