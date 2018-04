Entidades sociales destacan que la 'x solidaria' "conecta el dinero de la ciudadanía con los problemas reales de las personas"

11/04/2018 - 14:09

La presidenta de la Plataforma de ONG de Acción Social (POAS), Estrella Rodríguez, hizo un llamamiento este miércoles para que los contribuyentes marquen la casilla 106 en su declaración de la renta, ya que la 'X Solidaria' "conecta el dinero de la ciudadanía con los problemas reales de las personas".

En estos términos se manifestó Estrella Rodríguez, durante un encuentro informativo celebrado en el Auditorio de Torre ILUNION, en Madrid, en el que se abordó la importancia de animar a la ciudadanía a marcar la 'X Solidaria', y en el que se presentó el cupón que la ONCE dedicado a concienciar a la sociedad sobre este gesto. El acto fue moderado por el director general de Servimedia, José Manuel González Huesa.

Durante su intervención, Estrella Rodríguez resaltó que en el año 2016 se recaudaron 314 millones de euros, 14 más que el año anterior. "Es una subida importante que muestra que los ciudadanos apoyan el trabajo de las organizaciones. La ciudadanía confía en nosotros para ayudar a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad", valoró Rodríguez.

Por otro lado, la vicepresidenta segunda del Consejo General de la ONCE, Patricia Sanz, presentó el cupón que la organización dedicará el 16 de abril y el 30 de mayo a la 'X Solidaria', con el fin de sensibilizar a toda la sociedad de que marcando esta casilla "se puede colaborar con más de siete millones de personas", una cifra que, según explicó, "podría ser mayor si más gente señalara esta casilla".

Patricia Sanz afirmó también que "nosotros en la ONCE mantendremos siempre nuestra colaboración con la 'X Solidaria'", ya que en la ONCE se "pueden hacer muchas cosas gracias a la solidaridad de quienes compran el cupón". Se trata de un mensaje en el que se implican, según Sanz, los más de 70.000 trabajadores del Grupo Social ONCE.

La directora de la plataforma del Tercer Sector (PTS), Elena Rodríguez, puso el acento en que "el impacto de la 'X Solidaria' va más allá de los siete millones de beneficiarios directos", pues por ejemplo se refleja también en las familias. Además, abogó por "apostar por mensajes sencillos que visibilicen la labor que estamos haciendo desde el Tercer Sector de acción social".

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

En esta línea, la directora ejecutiva del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Pilar Villarino, incidió en el "efecto multiplicador" que tiene la 'X Solidaria' más allá de los beneficiarios directos, recordando que la discapacidad es una realidad presente en unos 12 millones de familias en España.

Villarino comentó que "la 'X Solidaria' facilita la inserción y la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, "puesto que además es un grupo social diverso, y las situaciones de discriminación que todavía afrontan también son diferentes". Así, apuntó que gracias a los programas que pueden impulsar las entidades de la discapacidad con fondos de la 'X Solidaria' se puede favorecer el empoderamiento de las personas con discapacidad, su inserción laboral o la atención a la discapacidad en el entorno rural.

Mientras, Mar Amate, directora de la Plataforma del Voluntariado de España, celebró que se haya incrementado el número de personas voluntarias, que en el caso de programas que se financian a través de la 'X Solidaria' asciende a 1,2 millones. Este es un elemento de salud de nuestra sociedad. Debemos seguir creando la semilla de la solidaridad y del voluntariado, generando una sociedad más justa, igualitaria y comprometida de cara al futuro".

En este sentido, el presidente de EAPN España, Carlos Susías, elogió la solidaridad de los contribuyentes que marcan la 'X Solidaria', ya que "es un acto personal donde hay voluntad de ayudar a gente que lo necesita". De la misma manera, destacó que "el 0,7% del IRPF contribuye a dar vida y esperanza a los ciudadanos que viven en situación de vulnerabilidad".

COOPERACIÓN

La vocal de Incidencia Social de la Coordinadora de ONG para el desarrollo de España (Congde), Marta Iglesias, indicó que con la recaudación de la 'X Solidaria' se trabajó, durante 2017, en 134 proyectos de cooperación internacional que van desde el ámbito de la salud, nutrición, infancia, hasta el empoderamiento de la mujer. Además, también se destina a hacer incidencia política para garantizar la seguridad y protección de las personas que viven en riesgo de exclusión social.

Con respecto a las zonas a las que se destina el dinero, subrayó que el 60% va para América Latina, el 30% para países de África, un 8% para Asia y un 2% para proyectos de educación para el desarrollo en España.

La vicepresidenta de la plataforma de Infancia, Rosa Martínez, declaró que gracias a los proyectos financiados a través del 0,7% del IRPF, se ayuda a menores y jóvenes que sufren situaciones de violencia o riesgo de exclusión social, al tiempo que enumeró casos reales de personas que han podido acogerse a diferentes programas.

Por último, el encuentro informativo contó con el testimonio de dos personas beneficiarias de programas sociales financiados gracias a la 'X Solidaria'. En concreto, Mini explicó que gracias a Cruz Roja y a la 'X Solidaria' ha podido mejorar su calidad de vida con el programa 'Prevención de la exclusión residencial'. "Digo a mucha gente que marque la 'X Solidaria y yo la marcaré en el futuro". Ella ha recibido ayuda para pagar el alquiler, alimentarse y poder acceder a un empleo.

Por su parte, Suyapa, hondureña beneficiaria del programa 'Oficinas de información primera acogida. Programa de urgencia', de la organización Movimiento por la Paz (MPDL), relató que es desempleada, con un hijo con síndrome de Down e inmersa en un proceso de cáncer. "He tenido una ayuda gracias a las personas que marcan la casilla 'X Solidaria'", indicó esta mujer, que ha recibido asistencia jurídica y social, así como cobertura de necesidades básicas por su difícil situación personal a nivel familiar, laboral y económico.

