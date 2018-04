El Cabildo de Tenerife da por controlado el incendio de Granadilla que afecta a 380 hectáreas

12/04/2018 - 12:39

El Cabildo de Tenerife ha dado por controlado este jueves el incendio que ha afectado a la zona alta del municipio de Granadilla desde la noche del domingo, concretamente en Madre del Agua y el Paisaje Lunar, con unas 380 hectáreas afectadas de pino y matorral, principalmente, más una especie de sauces.

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 12 (EUROPA PRESS)

Los detalles del dispositivo han sido expuestos en rueda de prensa por el presidente del Cabildo, Carlos Alonso; el consejero de Medio Ambiente, José Antonio Valbuena; el jefe se servicio de Gestión Forestal, Buenaventura Machado, y el director de extinción de incendios forestales, José María Sánchez.

Tanto Machado como Sánchez han insistido en que se ha trabajado en medio de "condiciones feas" debido a que el incendio afectó a una zona muy alejada de las vías de comunicación y con viento caliente y muy seco, y baja humedad.

Además, no se trataba de un frente homogéneo y en muchas zonas del perímetro, de casi 10 kilómetros, se ha tenido que actuar de manera manual y sin agua, porque no se podían hacer tendidos de manguera, aparte de que no había seguridad para los medios aéreos.

Sánchez ha comentado también que la "turbulencia de los vientos" ha permitido que el incendio se propague con rapidez hacia la cumbre pese a no estar en pleno verano, y que se ha trabajado con pendientes de hasta un 40 por ciento.

De hecho, las brigadas han tenido que caminar hasta unas dos horas para poder llegar al frente.

Valbuena, por su parte, ha comentado que se ha tratado de un incendio "atípico" por la época y las condiciones climatológicas en que se ha producido, aparte de que la orografía "fue el gran problema".

EL ORIGEN ES HUMANO

En cuanto al origen del fuego, el consejero ha comentado que es "evidente" que ha habido un factor humano dado que no ha resgistrado ningún fenómeno natural en la zona, pero el asunto está en fase de investigación para conocer si fue accidental o intencionado, si bien solo ha habido un foco.

El incendio ha llegado a afectar a unas 10 hectáreas del Parque Nacional del Teide, y el Cabildo ha anunciado que los senderos que cruzan la zona afectada estarán cerrados hasta que se extinga definitivamente el fuego y se acometen los trabajos de rehabilitación.

Alonso ha agradecido el esfuerzo y la coordinación de todo el dispositivo, que ha estado conformado principalmente por las brigadas forestales del Cabildo, efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y miembros de los equipos Presa del Cabildo de Gran Canaria, que han sido vitales para dar "refresco" a los equipos sobre el terreno.