Discapacidad. el festival internacional arte y discapacidad, protagonista del cupón de la once del 2 de mayo

12/04/2018 - 14:00

MADRID, 12 (SERVIMEDIA)

El XII Festival Internacional Escena Mobile de Arte y Discapacidad protagonizará el cupón de la ONCE del próximo 2 de mayo, de forma que cinco millones y medio de cupones difundirán el cartel oficial de este certamen.

El cupón fue presentado por el delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez; el subdelegado territorial, José Antonio Toledo, y la directora del Festival, Esmeralda Valderrama,

Martínez sostuvo que el Festival de Escena Mobile "se ha convertido ya en un referente para las artes escénicas en su apuesta por la integración y por tanto en un motivo de orgullo para quienes creemos en el talento, la capacidad y el arte como un motor de inclusión en la sociedad".

A su juicio, cada una de las actuaciones y propuestas que conforman la programación de este año son "un grito en sí mismo de fuerza, de lucha, de reivindicación; un grito de dignidad, y una llamada de atención a la sociedad para que se fije de una vez en las personas más allá de sus limitaciones".

Valderrama agradeció a la ONCE el cupón que consideró "un apoyo muy importante para el Festival" y dijo que el objetivo del certamen es "aceptar la diferencia para que todos seamos personas sin etiquetas".

En el acto Sara G. Barker, afiliada a la ONCE, y Raúl Márquez, bailaron una pieza de danza contemporánea del espectáculo 'Sertrifugados'. Los dos bailarines van a impartir los días 10, 24 y 25 de abril un taller de danza en la sede de la Delegación Territorial de la ONCE, coincidiendo con la celebración del Escena Mobile

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar 'La Paga' de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Tienen premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premios de 200, 20 y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.

Por su parte, el Sorteo Extraordinario de la ONCE del Día de la Madre, que ya está a la venta, ofrece para próximo 6 de mayo cerca de 29 millones de euros en premios con un premio mayor de 17 millones de euros y otros 99 dotados con 40.000 euros a las cinco cifras, entre otros muchos.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE ('www.juegosonce.es'), y establecimientos colaboradores autorizados.

(SERVIMEDIA)

12-ABR-18

CJC/gja