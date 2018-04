Discapacidad. un editor matemático convierte a braille fórmulas y signos

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) y la ONCE presentaron este jueves 'Edico', el primer editor matemático accesible que permite a alumnos con discapacidad visual seguir las clases más complejas de matemáticas, física o química en tiempo real, gracias a la transcripción automática a braille, voz o vista adaptada a todo tipo de fórmulas o aprendizajes.

La herramienta fue presentada en la Facultad de Matemáticas de la UCM por el rector de la Universidad, Carlos Andradas, y el director general de la ONCE, Ángel Sánchez. Estuvieron acompañados por la profesora de la Facultad de Informática y coordinadora del proyecto, María Guijarro, y el profesor de la ONCE y experto en la materia Jaime Muñoz y dos alumnas que hicieron una práctica 'in situ' con 'Edico', Isabel Vera y Alba García.

Según explicó el profesor Muñoz, 'Edico' permite al docente que haga "lo mismo que con el resto de su alumnado, sin ese obstáculo que podría ser el desconocimiento del braille". Muñoz desarrolló el funcionamiento de esta novedosa herramienta, a partir de códigos braille en seis y ocho puntos, que permite estudiar a alumnos desde Primaria y que se materializa en tres ventanas de visualización: una con la que teclea el usuario, otra de consulta para el docente y una tercera con la línea braille.

'Edico', agregó Muñoz, "es adaptable según el nivel y las necesidades del alumno" y cuenta también con una calculadora, permite la visualización y la impresión en braille, además de ofrecer tablas integradas.

INNOVADORA

La profesora Guijarro calificó la herramienta de "puntera, revolucionaria e innovadora" y agradeció a las entidades que la han impulsado (Cidat, Área educativa de la ONCE y UCM) haberla permitido participar en ella.

Durante su intervención, el decano de la Facultad de Matemáticas, Antonio Bru, puso el acento en la "sensibilidad" de su ámbito con los alumnos con discapacidad y aseguró que seguirá colaborando en iniciativas similares para mejorar la vida de todas las personas.

PASO CUALITATIVO

En la misma línea se pronunció el rector, Carlos Andradas, que aseguró que 'Edico' "mejorará la calidad de vida y el acceso al conocimiento de muchas personas" y confirmó su apuesta "por una universidad abierta a todos y que incluya a todos". Andradas calificó que la herramienta supone "un paso cualitativo importante de innovación y desarrollo" a escala mundial y afianza aún más la colaboración entre la ONCE y la UCM.

Finalmente, el director general de la ONCE, Ángel Sánchez, dijo que si "la información es poder, el acceso a la información es poder hacer". Por ello se felicitó porque la nueva herramienta "va a eliminar muchas barreras y va a poner al alcance de las personas ciegas el conocimiento de las ciencias, matemáticas, física y química, tengan las capacidades que tengan". Además, apuntó que ya se está trabajando en una nueva versión de 'Edico', para Estadística y Matemáticas financeras.

