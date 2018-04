Un lugar tranquilo: El terrorífico (y necesario) paso adelante de Hollywood en favor de los personajes con discapacidad

El próximo viernes 20 de abril llega a los cines 'Un lugar tranquilo', un filme que relata la inquietante historia de los Abbott, una familia trata de sobrevivir en silencio amenazados por terribles criaturas que cazan guiadas por el sonido. Una cinta escrita, dirigida y protagonizada John Krasinski y que cuenta con todas las papeletas para convertirse en la película de terror de la temporada como antaño lo fueron 'The Conjuring', 'Babadook' o la nominada al Oscar 'Déjame salir'.

Si hay algo que caracteriza a 'Un lugar tranquilo' es el silencio, el bien más preciado que sus protagonistas deben cuidar a toda costa si pretenden seguir con vida. Esos letales seres que han acabado con casi todos son ciegos, pero tienen un sentido del oído hipersensible y atacan a todo lo que genere ruidos repentinos. Un contexto de tensión constante en el que familia protagonista, encabezada por Emily Blunt y el propio Krasinski, se ve obligada a hablar en lenguaje de signos para poder sobrevivir.

Ellos son los encargados de mantener a salvo una unidad familiar que completan Marcus, al que da vida Noah Jupe ('Wonder', Suburbicón'), el pequeño Beau, interpretado por el debutante Cade Woodward, y Regan, a la que da vida la joven actriz Millicent Simmonds y que esconde una increíble historia. Y es que, tal y como han confesado en diversas entrevistas, casi todos los miembros del reparto tuvieron que aprender el idioma de signos antes del rodaje.

No fue el caso de Millicent Simmonds, que es sorda en la vida real, algo que el director consideró una condición indispensable a la hora de armar el elenco de 'Un lugar tranquilo'. Una decisión valiente ya que la contratación de una actriz o un actor con la misma discapacidad que su personaje, lamentablemente, todavía se considera una rareza.

LA 'PROFESORA' DE SUS COMPAÑEROS

"Siempre tuvimos en guión la idea de un personaje sordo, pero John presionó para que contrataran a Millcent", aseguró el guionista de 'Un lugar tranquilo', Scott Beck. "Ella llegó al set y le enseñó a todos el lenguaje de signos. Fue increíble, y aportó mucha autenticidad a la película", aseguraba en una entrevista a The Hollywood Reporter.

Simmonds ha aprovechado también para visibilizar las reivindicaciones de la comunidad sorda, criticando la falta de oportunidades que en sectores como el del cine se ofrecen a personas de su condición. Gracias a 'Un lugar tranquilo', logra brillar en un papel en el que consigue meterse de forma natural y efectiva.

"Creo que es importante para la comunidad sorda abogar por ser importantes y estar representados en una historia como esta. Puede que esta película inspire a otros directores y guionistas a incluir más artistas sordos", afirma la joven actriz.

Pero además del triunfo que supone para la comunidad sordomuda contar con un personaje protagonista y de dar tanta importancia al lenguaje de signos en la trama a la hora de presentar una visión más inclusiva de la discapacidad -como ya lo fue, por ejemplo, en la oscarizada 'La forma del agua'- también hay que ensalzar por sí mismo el inmenso trabajo actoral que desempeñan los jóvenes protagonistas de 'Un lugar tranquilo'.

Y más allá de la propia Simmonds, que da vida a una adolescente valiente y que no se arruga ante las dificultades y cuya discapacidad se convierte en una gran ventaja para sobrevivir, también brilla con luz propia Noah Jupe, un talentoso actor que ya ha aparecido en series como 'Downton Abbey' o 'El infiltrado' y películas como 'Wonder' o el último filme de George Clooney 'Suburbicón'. En Un lugar tranquilo da vida a un niño que, al contrario que ocurre con su hermana, no consigue digerir la situación límite en la que se ve obligado a vivir día a día.

Tras su gran estreno en Estados Unidos, la taquilla de 'Un lugar tranquilo' ya ronda los 100 millones de dólares en todo el mundo, el thriller de terror producido Michael Bay llegará a los cines españoles el 20 de abril.