Mesa por la Educación en Libertad, tras el aval del TC a la LOMCE: "Este es un sistema de éxito avalado mundialmente"

12/04/2018 - 15:51

La Mesa por la Educación en Libertad ha valorado este jueves la sentencia del Tribunal Constitucional que avala la Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) y los conciertos a la educación diferenciada por sexos y ha destacado que este es "un sistema de éxito, reconocido pedagógicamente y avalado mundialmente".

VALÈNCIA, 12 (EUROPA PRESS)

El portavoz de la Mesa por la Educación en Libertad, Vicente Morro, ha mostrado la "satisfacción" por la decisión del TC porque considera que "refuerza la libertad de elección de los padres para elegir el modelo educativo de sus hijos".

"Este ha sido el pilar de la Mesa por la Educación desde su creación y esta sentencia nos anima a seguir defendiendo nuestros valores porque estamos en el camino del respeto a la legalidad", ha apuntado en un comunicado.

Morro ha realizado estas declaraciones tras la reunión de la Mesa por la Educación en Libertad en la que se ha comentado diferentes aspectos de la actualidad educativa valenciana. El portavoz ha afirmado que esperan poder leer el texto completo de la sentencia pero cree que lo ya conocido viene a "afianzar" su postura.

Sobre la ratificación de sostener con fondos públicos la educación diferenciada, ha defendido que este es "un sistema de éxito, reconocido pedagógicamente y avalado mundialmente". "Con la decisión del Constitucional se da la opción de elegirla o no, y ese es el principio que siempre se ha defendido, el que exista libertad de elección, no imposición de un modelo único", ha añadido.

Además, ha señalado la importancia de otro aspecto de la libertad de elección, "en este caso la de la asignatura de Religión o su alternativa y que consten en el currículo de los alumnos, independientemente de lo elegido". "Con este aspecto se reitera y refuerza la libertad de elección, por encima de la intencionalidad política de este recurso presentado por el PSOE", ha dicho.

AULAS GRATUITAS DE DOS AÑOS

Desde la Mesa por la Educación se ha criticado además que la gratuidad de las aulas de dos años "no sea para todos los ciudadanos porque discrimina a las familias que no eligen un centro público en el sistema educativo valenciano, siendo una muestra más de la errónea concepción de esta administración que considera a la escuela concertada como subsidiaria y residual con respecto a la pública".

Una concepción que, según Morro, está "desautorizada tanto por el Tribunal Supremo como por el Síndic de Greuges". "Nuestra crítica a la gratuidad selectiva es por muchas razones, entre ellas porque pone en riesgo muchos puestos de trabajo y, sobre todo, porque se discrimina a las familias por la elección del centro educativo que realizan a los dos años ya que, en la actualidad, sólo será gratuita si se matricula en un centro público", ha añadido.

Para el portavoz, "si los centros se sostienen con fondos públicos que provienen de los impuestos de todos, todos deben tener derecho a ser tratados en condiciones de igualdad, sin discriminación alguna".En este sentido, Morro ha añadido que "como mínimo, la Generalitat debería garantizar que los alumnos que tengan derecho al tramo máximo de bono infantil por sus condiciones económicas y sociales no se vean marginados por elegir un centro privado y, en estos casos, el bono infantil cubra el 100% del coste de la escolarización".

"De esta forma se confirmaría que la Generalitat no está intentado trasvasar de forma encubierta alumnos de la red concertada a la red pública al adelantar la gratuidad en la educación en un año sólo en centros escolares públicos. Hay tiempo para demostrar que no hay un motivo político oculto en esta medida", ha destacado.

Además, durante la reunión se han analizado los casos de algunos Consejos Escolares Municipales y se les ha recordado que estos "deben ceñirse a sus funciones marcadas en la normativa vigente y no invadir competencias autonómicas que no les pertenecen". Desde la Mesa se ha reiterado que la educación concertada "no es subsidiaria de la pública como establece numerosa jurisprudencia. Ambas redes son complementarias".

Según Morro, la Conselleria de Educación "sigue cosechando críticas hasta de la red pública que ha mostrado sus quejas por las fechas en el que se publicó el arreglo escolar, el Jueves Santo, cuando los centros ya estaban cerrados".

El portavoz ha recordado que todavía no se ha publicado la planificación de las aulas concertadas "aunque Generalitat siempre dijo que era un arreglo conjunto, pero con la diferencia de fechas parece que en Conselleria primero arreglan la pública para dejar luego los restos a la concertada".