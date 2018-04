La carrera del agua llega a españa para reivindicar el acceso al agua potable

13/04/2018 - 10:59

La carrera '6K For Water' se celebrará el sábado 19 de mayo en Madrid para poner de relieve que aún hoy hay personas sin acceso a agua potable. La marcha será de seis kilómetros, la distancia media que las personas sin agua tienen que recorrer para obtenerla.

La iniciativa es de World Vision con el apoyo de la Fundación We Are Water, y también se celebrará en Pamplona para recaudar fondos para llevar agua potable a 300 alumnos del orfanato y escuela Saint Mary Kevin de Uganda, donde el 68% de la población no tiene acceso a agua potable.

"Cada paso que se dé en esta carrera será un paso menos que tenga que dar un niño para buscar agua y más oportunidades de una vida digna", dijeron los organizadores. Para hacer partícipe a personas de otras ciudades, World Vision contará con la 'app' Kinendu, gratuita para que puedan sumarse más corredores y aportar sus kilómetros, que serán transformados en donaciones.

Todas las inscripciones se podrán realizar en la web de la carrera, 'www.6kforwater.es', y también mediante 'www.ticketsport.es'.

Casi 1.000 niños menores de cinco años mueren todos los días por la diarrea causada por el agua contaminada, el saneamiento deficiente y la higiene inadecuada. A pesar de estas cifras tan alarmantes, la crisis del agua "se puede solucionar", según los promotores. En 1990, el 76% del mundo tenía acceso a agua potable mejorada. Hoy, ese número es casi del 91% y sigue creciendo.

