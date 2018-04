El Papa Francisco advierte de la "esclavitud de la moda" en la sociedad actual

13/04/2018 - 13:47

El Papa Francisco ha afirmado que la sociedad de hoy en día "grita libertad" cuando, en realidad, está sumida en las "esclavitudes" de "las ambiciones, la riqueza o la moda". Así lo ha indicado este viernes 13 de abril durante la homilía que ha pronunciado en la Misa en la Casa Santa Marta.

ROMA, 13 (EUROPA PRESS)

"¿Mi libertad es cristiana? ¿Soy libre? ¿O soy esclavo de mis pasiones, de mis ambiciones, de tantas cosas, de las riquezas, de la moda? Parece una broma, pero cuánta gente es esclava de la moda. Pensemos en nuestra libertad, en este mundo que es un poco esquizofrénico. Grita: ¡libertad, libertad, libertad!, pero cada vez es más esclavo, esclavo, esclavo", ha advertido Francisco.

El Pontífice ha centrado sus reflexiones en el concepto de libertad para plantear varias preguntas a los fieles: "¿Somos libres de pensar con mente fría en dar espacio a Dios en nuestra vida como hizo Gamaliel? ¿Somos libres de seguir a Jesús con alegría también en el sufrimiento como Pedro y Juan? ¿Somos libres de las pasiones, de las ambiciones, de la moda?".

Así, ha señalado que la verdadera libertad es aquella en la que se es libre "en el sufrimiento para seguir a Jesús". Para el Papa, esta debe ser la actitud del cristiano: "Señor, tú me has dado tanto, has sufrido por mí. ¿Qué puedo hacer yo por ti? Toma, Señor, mi vida, mi mente, mi corazón, es todo tuyo".

Esa es, según ha añadido, "la libertad de un enamorado de Jesucristo" que está "sellado por el Espíritu Santo, con la fe en Jesucristo". Y ha concluido recordando que también en la actualidad hay muchos mártires de la fe "que están en la cárcel, cristianos, torturados, que llevan adelante esta libertad: la de confesar a Jesús".