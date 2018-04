Cientos de militares de la UME vigilan la crecida del río Ebro

Todos los años las mismas frases simplistas, llevar agua donde sobra a donde no sobra. es muy simplista.



Para empezar estas crecidas son puntuales, duran apenas unos pocos días. Luego en verando puedes cruzar el Ebro a la altura de Zaragoza y el agua te llega por la rodilla, pero claro entonces nadie pide el trasvase y las camaras de TV no vienen, solo vienen cuando las crecidas de primavera por el deshielo, que son normales. Pero tranquilos cuando llegue la gota fría y se inunde los que piden el trasvase les diremos, no querias agua, pues ahí la tienes.