'Provida' marcharán hoy por Madrid para "celebrar la vida" y pedir leyes que la "defiendan"

15/04/2018 - 9:06

Asociaciones 'provida' integradas en la Plataforma 'Sí a la Vida' saldrán a las calles de Madrid este domingo para "celebrar la vida" y pedir leyes que la defiendan, con motivo del Día Internacional de la Vida, que se celebró el pasado 25 de marzo.

MADRID, 15(EUROPA PRESS)

La marcha partirá a las 12 horas de la calle Serrano, esquina con Diego de León, y finalizará en la Puerta de Alcalá, donde tendrá lugar el acto central con testimonios, música, lectura del manifiesto y suelta de globos.

Los organizadores han explicado que se manifiestan por la defensa de la vida desde su concepción hasta la muerte natural, y con un aspecto reivindicativo, con el fin de "dar un toque" a los políticos para que cambien las leyes "que no son en favor de la vida" y pedir el apoyo a la sociedad médica.

"Queremos dar un toque a los legisladores para que cambien las leyes que en este momento no son en favor de la vida, también una llamada de atención a la sociedad médica para que trabaje e investigue por la defensa de la vida desde el inicio hasta el final, y al mundo laboral para defender con leyes buenas a la mujer trabajadora y a las familias para que puedan conciliar y tener más libertad en la apertura a la vida", subrayó la directora de Fundación RedMadre, Amaya Azcona, durante la presentación de la marcha en Madrid.

Además, las asociaciones saldrán a la calle a la espera de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el recurso de inconstitucionalidad presentado por diputados del PP en el año 2010 contra la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo.

La presidenta de la Federación Española de Asociaciones Provida, Alicia Latorre, ha criticado que esta ley está "llena de eufemismos" y es "inconstitucional" y ha pedido una ley "que defienda la vida en toda circunstancia". Además, ha anunciado que van a apelar al Alto Tribunal para que "de una vez por todas se defina" o que, al menos, mientras tanto, la ley del aborto quede "parada".

TESTIMONIOS Y MÚSICA DE 'HERMANOS MARTÍNEZ'

El grupo de música 'Hermanos Martínez' actuará durante todo el evento y presentará la canción 'Qué viva la vida', compuesta especialmente para celebrar el Día de la Vida. Además, subirán al escenario seis testimonios que hablarán de embarazo adolescente, de aborto, de cuidados paliativos y de la maternidad de hijos con Síndrome de Down.

Entre estos testimonios destaca el de Gracia, que se quedó embarazada a los 14 años. "Había escuchado algunas historias de chicas de mi barrio que se habían quedado embarazadas y sus padres le obligaron a abortar y yo, como no me hablaba con mi madre y a mí padre casi no lo conocía y no tenía ni idea de cómo iba a reaccionar, por si acaso no lo conté hasta los tres meses para asegurarme de no abortar", cuenta la joven, que ahora tiene 23 años y es madre de una niña de 6.

También contará su historia Leire, que abortó a los 26 años en un momento en el que afrontaba "una terrible crisis" con su pareja. "Lo vivimos como algo que no estaba en nuestros planes. Era, lo que se puede decir, un marrón", recuerda. Años más tarde, comenzó a asistir a terapia para tratar unos vértigos que se agravaban en situaciones de especial estrés y fue ahí cuando volvió a hablar del tema del aborto. "Fui consciente de que había cometido un error gravísimo y esa herida todavía no está curada", declara en un vídeo difundido por los organizadores de la marcha.

Después de los testimonios, se procederá a la lectura del manifiesto y a la tradicional suelta de globos de helio con mensajes a la vida escritos por los asistentes. Durante el evento se dispondrán casetas con camisetas y pulseras que podrán ser adquiridos por los asistentes.

La portavoz de la Marcha Sí a la Vida, Marta Páramo, que fue madre a los 16 años, ha animado a sus coetáneos a unirse al recorrido y a darse cuenta de que "la vida es un regalo, independientemente de las capacidades físicas o intelectuales". Además, para llegar a los jóvenes, este año, la iniciativa cuenta con el hashtag #conectaconlavida para difundir el evento en las redes sociales.

La organización ha habilitado una cuenta corriente para donativos que ayuden a sufragar gastos y también se podrá ayudar enviando un SMS al 28099 con el texto AYUDA VIDA, con un coste de 1,20 euros. Toda la información se puede encontrar en la página www.sialavida25m.org.

Entre las asociaciones convocantes se encuentran: ACdP, ADEVIDA, Asociación de Bioética de Madrid, Asociación Europea de Abogados de Familia, Centro Jurídico Tomás Moro, CIDEVIDA, COFAPA, CONCAPA, e-cristians, Federación Española de Asociaciones Provida, Foro de la Familia, Fundación Educatio Servanda, Fundación Jérome Lejeune, Médicos por la vida, Fundación REDMADRE, Fundación +Vida, HO-Derecho a Vivir, One of Us, Profesionales por la Ética y Fundación Valores y Sociedad, entre más de 500.