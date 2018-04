Belén Esteban aclara todas las incógnitas sobre su juicio con Toño Sanchís

15/04/2018 - 12:05

MADRID, 15 (CHANCE) Belén Esteban se sentaba ayer en 'Sábado Deluxe', como había prometido, para hablar del juicio que le ganó Toño Sanchís, el que fuera su representante y amigo durante muchos años, hasta que la colaboradora recibió un chivatazo de la secretaria de éste con el mensaje: "Sólo te pido una cosa, mira tus cuentas".

Desde ese mensaje, Belén Esteban estuvo investigando junto a sus gestores y llegó a la conclusión de que Toño Sanchís le estaba robando dinero, interpuso una demanda y se terminó la relación de ambos: "Nadie sabe lo que he sufrido y lo que me he podido gastar, pero lo peor de todo es que esto me lo ha hecho una persona que quería", y es que muchas fuentes cercanas a Belén aseguran que lo que más le dolió a la tertuliana fue la traición y no el dinero.

Belén había prometido que cuando todo terminase y saliera la sentencia, ella hablaría en un 'Deluxe' para contarlo todo y así lo ha hecho. El juez aseguró que Toño Sanchís no aportaba pruebas suficientes y tiene que pagarle a Belén 587.383 euros.

La 'Princesa del pueblo' asegura que Toño se ha llegado a llevar hasta el 100% de sus contratos, pero también ha asegurado que a familia de Toño la quiere mucho y se ha sentido muy apoyada por ellos, por sus hermanos y cuñadas. "Toño Sanchís tenía un gran equipo, pero él por la avaricia del dinero lo ha tirado por la borda", aseguraba Belén.

Belén Esteban ha hablado además de su hija Andrea, dando las gracias a la prensa de este país por no perseguirla: "Yo no tengo una buena relación con el padre de mi hija. Ella me ha pedido que no hable ni de ella ni de su padre y así he hecho. Tengo que agradecer a la prensa del todo el país que me la habéis respetado y desde aquí os doy las gracias a toda la prensa...".

También ha hablado de Miguel, y él llamó al plató, la tertuliana le dedicó unas palabras declarándole su amor más sincero: "Para que la gente lo sepa se llama Miguel Marcos Martín, tiene 30 años, es un chico trabajador. Es verdad que pasó algo en nuestra relación, pero gracias a Dios decidí seguir con él. Él trabaja llevando una ambulancia y para mí es un orgullo que la gente me pare por Paracuellos para decirme lo maravilloso que es. Después de la persona que más quiero vas tú, gracias por estar a mi lado, por acompañarme a los bancos, gracias porque un día estando en Tenerife de vacaciones, él tiene un piso que está pagando con su sueldo, cuando me llaman y me dicen el problema con hacienda, él le dice a mis gestores por detrás que pusieran su piso como aval... gracias Miguel, eres el hombre de mi vida y te voy a querer siempre, gracias mi amor".

Por su parte, Miguel ha aclarado también lo que él siente: "Quería hablar públicamente para decir que Belén tiene todo mi apoyo porque es mi pareja y porque la quiero. Estamos juntos para lo bueno y lo malo, estoy muy orgulloso por cómo has afrontado éste proceso".

Además, la colaboradora ha aprovechado la ocasión para dar las gracias a sus compañeros, como Mila o María Patiño que han querido prestarle dinero y también ha dado las gracias a Gema López, Antonio Rossi y María Patiño por su discrección, porque: "Siendo periodistas sabían todo mi proceso y nunca me han vendido...".

Parece que Belén está muy feliz de haber ganado el juicio, está encantada con su pareja, Miguel, y está contenta con los medios de comunicación y con sus compañeros, a los que invitará a su fiesta de celebración por este buen momento.