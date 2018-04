Asociaciones 'provida' se manifiestan en Madrid para "defender la vida" y exigir la revisión de la Ley del Aborto

15/04/2018 - 14:53

Asociaciones 'provida' integradas en la Plataforma 'Sí a la Vida' han salido este domingo a la calle para "defender la vida", exigir la revisión de la Ley del Aborto y desinstaurar la "cultura de la muerte" en España.

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Federación Española de Asociaciones Provida, Alicia Latorre, ha afirmado en declaraciones a Europa Press que esta manifestación se ha convocado "para decir un fuerte sí a la vida desde la concepción hasta la muerte natural". "Todas las vidas son únicas, valiosas, irrepetibles y estamos comprometidos en su defensa", ha señalado.

Según ha indicado Latorre, este acto responde también "para decir que la cultura de la muerte no tendrá la última palabra", pues a los "retos antiguos" como el aborto, "se van uniendo unos nuevos".

Por su parte, la portavoz de la marcha, Marta Páramo, ha reivindicado que esta movilización tiene como objetivo "lanzar un mensaje a la sociedad de apoyo a la vida", pero también de concienciación social. "Parece que es un tema del que no hay debate ni opinión, sobre el aborto", ha lamentado.

Páramo, de 22 años y madre adolescente a los 16 años, ha destacado la implicación de "muchos jóvenes" en la defensa de la vida, así como el "carácter festivo" de la marcha. "No estamos en contra de nada, sino a favor de lo más bonito que existe", ha manifestado Páramo, que ha pedido la paralización de la Ley del Aborto hasta que se haga una revisión de si es o no constitucional.

30.000 PARTICIPANTES

La marcha, que ha arrancado a las 12.00 horas en la calle Serrano, esquina con Diego de León, en Madrid, ha transcurrido hasta la Puerta de Alcalá. A ritmo de música, miles de familias, personas mayores, niños y jóvenes han gritado consignas como 'Sí a la vida, y a la maternidad'; 'España envejece, porque niños no crecen'; 'Ista ista ista, la vida es progresista'; 'Ra ra ra, la vida ganará'; o 'Hola hola hola, la vida es lo que mola".

Amenizaba el ambiente una furgoneta, en la cabecera, en la que niños y jóvenes coreaban canciones como 'Life is Live' de Opus, entre otras más actuales. Según la organización, a la manifestación han acudido entre 30.000 y 40.000 personas.

En la cabecera de la marcha estaba también el exministro del Interior y ahora presidente de One of Us, Jaime Mayor Oreja, que ha celebrado en declaraciones a Europa Press que esta movilización implique a gente joven "creativa" que "persevere" y "que se dé cuenta de que este mundo que vivimos empezó a gestarse cuando se legaliza lo que es una cultura de la muerte", ha dicho en referencia a la Ley del Aborto.

A su juicio, "la cultura de la vida" debe "prevalecer" en la Administración sobre "la cultura de la muerte". "Más allá de esta Ley o tal otra ley, lo importante es el espíritu de una actitud ante la vida buena", ha añadido el presidente de la asociación, que ha criticado que estos temas no estén en el debate público: "Preferimos hablar del Máster de la Cifuentes que hablar de estos temas en los medios de comunicación, hay una jerarquía que se ha quedado".

El presidente de Fundación + Vida, Álvaro Ortega, también ha destacado la implicación de los jóvenes en la defensa de la vida. "Los jóvenes estamos despertando, los millenials no vamos a tragar con el mito heredado de generaciones anteriores", ha dicho el joven, cuyo deseo es "heredar una sociedad sostenible". "No estaríamos hablando de un invierno demográfico, del futuro de las pensiones si no hubiese aborto y se apoyase la maternidad con distintas políticas de ayuda", ha lamentado.

La marcha ha llegado sobre las 13.30 horas a la Puerta de Alcalá, donde se ha colocado un escenario donde el grupo Hermanos Martínez ha presentado la canción 'Que viva la vida', compuesto 'ad hoc' para celebrar el Día de la Vida, que se celebra el 25 de marzo.

Tras el concierto, varias personas han subido al escenario para relatar sus testimonios, relacionados con el embarazo adolescente, el aborto, los cuidados paliativos y la maternidad con Síndrome de Down. Tras los testimonios, se ha procedido a la lectura de un manifiesto, en el que se ha pedido el apoyo "a la investigación y medicina avanzadas" que "no destruyen vidas humanas", ayudas a "mujeres embarazadas en dificultades" y se ha reclamado "leyes avanzadas y justas que aseguren el derecho a la vida de todas las personas".

Asimismo, se ha guardado un minuto de silencio por quienes no han nacido y tras esto, se ha procedido a la tradicional suelta de globos de helio con mensajes a la vida escritos por los asistentes. El acto ha concluido sobre las 14.30 horas.