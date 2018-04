El director de cine Javier Fesser trabaja en un nuevo proyecto sobre el hambre, "a través de la mirada de un niño"

15/04/2018 - 15:40

El director de cine Javier Fesser trabaja en un nuevo proyecto que tendrá el hambre "como paisaje", a través de la "mirada de un niño", posiblemente, en Filipinas y en colaboración con Acción contra el Hambre.

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

"Sueño con la idea de hacer una película o un cortometraje con el hambre como paisaje y como fondo de una historia seguramente contada a través de la mirada de un niño", ha revelado el director en una entrevista con Europa Press, en la que ha afirmado que está "en conversaciones" con esta ONG, cuyo trabajo, a su juicio, "es admirable".

Fesser, que se encuentra promocionando su último largometraje 'Campeones', una comedia protagonizada por un grupo de chicos con discapacidad intelectual, reconoce que, ahora, lo que le mueve para hacer cine es "dar voz a quienes no la tienen".

"Cuando empecé a hacer películas me interesaban mis propias historias y lo que salía de mi imaginación y, ahora, me mueven las historia de otros y dar voz a quienes no la tienen", sostiene Fesser, que añade que "este es uno de los mayores placeres de este trabajo".