Ciudadanos pregunta al gobierno por qué considera medicamentos los productos de homeopatía

16/04/2018 - 15:07

MADRID, 16 (SERVIMEDIA)

Ciudadanos quiere que el Gobierno informe sobre los borradores remitidos a las comunidades autónomas a propósito del reglamento que regulará los productos homeopáticos, a los que el texto califica como 'medicamentos'.

En cuatro preguntas escritas registradas hoy en el Congreso de los Diputados, Ciudadanos plantea por qué se consideran 'medicamentos' aquellos productos homeopatícos para los que no se necesita prescripción médica (el borrador distingue entre aquellos que precisan receta y los que no).

A su juicio, un "medicamento" sin indicación terapéutica no cabe dentro de la definición de medicamento de uso humano que recoge la normativa española, pues si estas sustancias no precisan recetas se debe a que "o bien no sirven para nada en concreto, o no tienen efecto alguno sobre el organismo".

Según el mismo borrador, para que un producto sea considerado medicamento se requerirá "la declaración completa y detallada de sus componentes activos y de declaración de los excipientes", agrega Ciudadanos, que pregunta al Gobierno que piensa hacer con aquellos productos homeopáticos que soliciten la validación y estén compuestos primordialmente de agua y edulcorantes.

Finalmente, quiere saber si el Ejecutivo maneja un estudio o estimación exhaustiva sobre la cantidad de productos homeopáticos que se comercializan en España a día de hoy, y por qué si hasta el momento no estaban avalados por la Aemps (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), su venta se ha permitido junto al resto de fármacos acreditados y con eficacia médica probada.

