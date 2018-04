COLEGAS detecta 15 crímenes en parejas del mismo sexo en 10 años y pide equiparar esta violencia a la de género

16/04/2018 - 15:38

COLEGAS-Confederación LGTB Española ha contabilizado desde los últimos 10 años al menos 15 crímenes de violencia intragénero, es decir, entre parejas del mismo sexo, y por ello reclama medidas legislativas que "equiparen" a las víctimas del colectivo con las de la violencia machista, especialmente para garantizar su protección.

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

Así lo ha manifestado en una rueda de prensa, el presidente de COLEGAS, Paco Ramírez, que ha avisado de que "puede haber muchos crímenes más" que "permanecen ocultos" ante la falta de estadísticas oficiales por parte del Ministerio del Interior.

Según defienden desde la Confederación LGTB, "no hay una ley que ampare" a las víctimas de violencia intragénero. Asimismo, denuncian que el Pacto de Estado contra la Violencia de Género recientemente aprobado "no tiene en cuenta" a las víctimas de este colectivo, y la Ley de Igualdad LGTBi que se está tramitando en el Congreso "no desarrolla" este tipo de violencia.

En este contexto, reclaman una norma que "identifique" este tipo de violencia y la contabilice de manera oficial para así "normalizarla". "Se considera violencia doméstica, pero no está equiparada a la de género", sostiene Ramírez, que insiste en la necesidad de ofrecer a todas las víctimas unos "recursos sociales igualitarios", como las viviendas destinadas a víctimas de violencia machista.

Asimismo, reivindican las mismas medidas de "protección" para este colectivo "que no se puede acoger a la ley integral de 2005". Es más, Ramírez destaca que el teléfono 016 "ayuda exclusivamente" a mujeres víctimas de violencia de género y pide otros mecanismos.

LLAMARLA VIOLENCIA INTRAGÉNERO

Sobre "la falta" de protección se han pronunciado desde la asociación Asociación LGTBi de Policías (LGTBi Pol), que pide que se pueda contabilizar este tipo de violencia contra el colectivo y, como primer paso para ello, reclaman que en las denuncias se puedan catalogar las agresiones como 'violencia intragénero', en vez de incluirse en violencia doméstica.

"Hay que empoderar a las víctimas", ha manifestado la policía municipal Arantxa Miranda, que señala que las víctimas de violencia intragénero apenas denuncian. "Hace poco que somos visibles ¿Cómo contar que nos pegan?", argumenta, para después incidir en la necesidad de dar instrumentos a la Policía para visibilizar esta violencia que actualmente "no existe porque no hay números".

Ante este escenario, el presidente de COLEGAS ha dicho que tiene la intención de solicitar una reunión con el Ministerio del Interior para que "atienda" estas peticiones, y pretende pedir reuniones a los distintos grupos parlamentarios para poder "sacar adelante" una iniciativa que incluya estas reivindicaciones.

CAMPAÑA PARA VISIBILIZARLA

Ramírez, que sostiene que las víctimas homosexuales son tratadas como ciudadanos "de segunda", ha explicado que desde la Confederación van a lanzar una campaña con el objetivo de "visibilizar" este tipo de violencia que se "ignora".

'El arcoiris no enmascara la violencia intragénero' es el lema de la iniciativa en la que se difundirán varios carteles a través de las redes sociales. "'Una realidad oculta. Unos derechos negados. Una protección no amparada'", reza uno de los carteles de la campaña. "La violencia intragénero sí existe y es necesario visibilizarlas", ha incidido la coordinadora del centro LGTV de Madrid, Mary Luz López, que también ha destacado que "para ser violento no se necesita ser hombre o mujer".

Desde la Confederación también van a intentar que se proclame el 14 de abril como el Día Nacional contra la Violencia Intragénero. Ese día del año 2009 tuvo lugar el primer asesinato en el seno de un matrimonio igualitario, según ha informado Ramírez, lamentando que esta violencia sea "aún un gran tabú" en la sociedad.