El Papa consuela a un niño cuyo padre ateo falleció y le asegura que está en el cielo

16/04/2018 - 18:48

El Papa ha consolado a un niño huérfano italiano y le ha dicho que, aunque su padre fallecido fuera ateo, es seguro que está en el cielo. Lo hizo este domingo 15 de abril durante su visita a la parroquia de Roma San Pablo de la Cruz.

"Aquel hombre no tenía el don de la fe, no era creyente, pero ha hecho bautizar a los hijos. Tenía el corazón bueno. Y él (Emanuele) tenía la duda de que el papá, al no ser creyente, no pudiese ir al cielo". "Quien dice quién va al cielo es Dios", recordó Francisco a este respecto.

El niño, de nombre Emanuele, según recogen medios italianos, era uno de los menores elegidos para hacer preguntas al Santo Padre durante la visita a esta parroquia de Roma, pero cuando fue su turno no pudo contener la emoción. Se acercó al Pontífice, que le abrazo, y le dijo al oído su pregunta.

"Ojalá todos nosotros pudiésemos llorar como Emanuele cuando tenemos un dolor como tiene él en el corazón. Él lloraba por el papá. Ha tenido el coraje de hacerlo delante de nosotros", señaló el Papa, quién antes había pedido permiso al niño para decir su pregunta en público.

"Qué hermoso que un hijo diga que su papá era bueno. Bello testimonio de aquel hombre para que sus hijos puedan decir de él 'era un hombre bueno' --ha expresado Francisco--. Si ese hombre ha sido capaz de tener hijos así, es verdad que era un gran hombre", firmó.

Francisco destacó que un padre no creyente bautizó a todos sus hijos. "¿Ustedes piensan que Dios sería capaz de dejarlo lejos de ti (Emanuele)? ¿Piensan eso?", preguntó a los presentes.

"¿Dios abandona a sus hijos cuando son buenos?", inquirió de nuevo a los niños, que respondieron al unísono que no. "Dios seguramente estaba orgulloso de tu papá, porque es muy fácil que siendo creyente se bautice a los hijos; que siendo no creyente, bautizarlos.... Y seguramente esto a Dios le ha gustado mucho", aseguró el Pontífice refiriéndose a Emanuele.

"Habla con tu papá, reza a tu papá. Gracias Emanuele por tu valentía", concluyó el Papa.