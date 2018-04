Energía cree que España cumplirá con París y pide que no se valore su ambición en Cambio Climático por el gasto

16/04/2018 - 19:04

PSOE y Unidos Podemos cuestionan al Ejecutivo que presupueste el proyecto del ATC sin contar aún con la valoración del CSN

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

"España está en posiciones creíbles para cumplir los objetivos acordados en la Cumbre de París". Así lo ha asegurado el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, durante su comparecencia en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital del Congreso, en donde, además, ha pedido a la oposición que no juzgue la ambición del Gobierno en materia de Cambio Climático basándose en el volumen de gasto.

En su intervención, para informar sobre las partidas presupuestarias propuestas por el Gobierno para 2018 en su departamento, Navia ha señalado que el país está en condiciones de cumplir con los niveles que acordó en la cumbre del clima y ha señalado que otros países que a veces se ponen de ejemplo, como Alemania, "no pueden decir lo mismo".

En este sentido, ha lamentado que las intervenciones de los miembros de la oposición reflejen, en su mayoría, falta de confianza en esta materia. En concreto, el secretario de Estado ha criticado que se valore la ambición del Gobierno "sólo por el gasto", cuando "el Gobierno lo que consigue son objetivos".

La falta de claridad en políticas climáticas del Gobierno ha sido criticada por la mayoría de los grupos, que han cuestionado al Gobierno las contradicciones existentes entre Medio Ambiente y Energía, en cuanto a la elaboración de la nueva Ley que regulará esta materia, así como la movilidad sostenible.

Del mismo modo, el secretario de Estado ha tenido que responder a preguntas relacionadas con el Almacén Temporal Centralizado (ATC) y su construcción en Villar de Cañas (Cuenca), y cuyo proyecto aún no está confirmado, ya que falta el informe de los técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que deberá dar el visto bueno a la iniciativa.

En este sentido, han sido los portavoces de Energía de PSOE y Unidos Podemos, Pilar Lucio y Josep Vendrell, respectivamente, quienes han pedido explicaciones a Navia. En concreto, Lucio ha cuestionado al secretario de Estado que, sin que haya aún aprobación del proyecto, éste ya esté presupuestado para 2018, con 140 millones de euros. Para Vendrell, esya situación es "sorprendente" y "poco rigurosa".

EL ATC YA ESTABA PRESUPUESTADO EN 2017

Sin embargo, el secretario de Estado ha señalado que esta partida no es nueva y que la construcción de este ATC estaba ya presupuestada el año pasado, de hecho, con la misma cantidad de euros prevista.

A su juicio, "el debate de fondo" en esta materia, no es si se va a presupuestar el ATC este año o el que viene, si no "si se quiere ATC o no". "Esto es en previsión", ha indicado, para recordar que la posición del Gobierno en esta materia es "continuar" con la energía nuclear, por lo que el ATC "abarataría la conservación de residuos de forma significativa".

Durante el debate sobre esta materia, Ciudadanos ha defendido la partida de política nuclear en España. La portavoz naranja en esta materia, Melisa Rodríguez, ha celebrado el aumento de la inversión en nuclear.

Su homólogo del PP, Guillermo Mariscal, ha recordado que España tiene una "gran dificultad con el almacenamiento de residuos nucleares", ya ha defendido el ATC como "la solución más plausibles". En este sentido, ha criticado que el PSOE que, "fue abanderado" de este proyecto ahora se pongan en una situación "injustificable" al acceder al Gobierno de Castilla-La Mancha con Unidos Podemos.